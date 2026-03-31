Het Nederlands elftal speelde dinsdagavond in eigen huis vriendschappelijk gelijk tegen Ecuador (1-1). De spelers van Oranje maakten na afloop een ereronde door het Philips Stadion en daarbij viel op dat één international zichtbaar ontevreden was.

Oranje begon dinsdag voor eigen publiek nog wel voortvarend aan de oefenwedstrijd tegen Ecuador. Willian Pacho liep een voorzet van Cody Gakpo na drie minuten voetballen ongelukkig in eigen doel, waardoor het elftal van bondscoach Ronald Koeman aan de leiding kwam: 1-0.

In de twaalfde minuut van de wedstrijd kantelde het momentum echter. Dumfries vergreep zich na een lange bal van de bezoekers aan tegenstander Gonzalo Plata, waarna scheidsrechter Sascha Stegemann floot voor een overtreding en de Oranje-verdediger met een directe rode kaart van het veld stuurde. Kort erna wist Ecuador op gelijke hoogte te komen dankzij een benutte strafschop van Enner Valencia.

Oranje beperkte zich in het vervolg van de wedstrijd met een man minder voornamelijk tot tegenhouden. Toch dook het elftal van bondscoach Ronald Koeman zo nu en dan nog gevaarlijk op voor het doel van Ecuador.

De grootste kans was halverwege de tweede helft voor Brian Brobbey, die in de diepte werd bediend door Quinten Timber. De spits van Sunderland leek een vrije schietkans te gaan krijgen, maar treuzelde waardoor een verdediger van Ecuador zijn inzet kon blokken. Brobbey werd kort erna naar de kant gehaald voor Wout Weghorst.

Na het laatste fluitsignaal liepen de spelers van Oranje een ereronde over het veld. De stemming zat er bij veel internationals goed in: onder anderen Timber, Virgil van Dijk, Jorrel Hato en Tijjani Reijnders liepen breed lachend over het veld. Dat gold echter niet voor Brobbey: de aanvaller liep hoofdschuddend de ereronde en was overduidelijk niet blij met zijn optreden.

“Hij is niet tevreden. Dat laat hij nog even goed merken terwijl de camera passeert. Die ene kans in de tweede helft zal ongetwijfeld nog door zijn hoofd spelen”, zei NOS-commenator Jeroen Elshof bij zien van de beelden.