Oranje op WK tegen Zweden door heldenrol van Viktor Gyökeres

Zweden is op het WK van aankomende zomer in Groep F de tegenstander van het Nederlands elftal. De Scandinaviërs wisten het beslissende duel met Polen dinsdagavond voor eigen publiek te winnen, dankzij een doelpunt in de 88ste minuut van Arsenal-spits Viktor Gyökeres: 3-2. Zweden is op 20 juni in Houston de tweede opponent van Oranje; Japan en Tunesië zijn de twee andere tegenstanders in de poule.

In een gelijk opgaande eerste helft werd het bal na negentien minuten voetballen geopend door Zweden. Yasin Ayari bediende Anthony Elanga met de hak, waarna de aanvaller vanbinnen het strafschopgebied prachtig de bovenhoek vond: 1-0.

Polen kroop daarna iets meer uit zijn schulp en wist de stand na ruim een halfuur gelijk te trekken. Nicola Zalewski trok vanaf de linkerflank naar binnen en schoot vervolgens met enig hulp van doelman Kristoffer Nordfeldt raak: 1-1. Een rake kopbal van Gustaf Lagerbielke bezorgde Zweden vervolgens op slag van rust toch weer een nieuwe voorsprong: 2-1.

Polen kwam vervolgens sterk uit de kleedkamer en wist kort na rust opnieuw op gelijke hoogte te komen via Karol Swiderski: 2-2. De bezoekers waren daarna de bovenliggende partij, maar het was Zweden dat de wedstrijd in de absolute slotfase naar zich toe wist te trekken. Gyökeres benutte een rebound, nadat de paal in eerste instantie nog redding had gebracht voor Polen.