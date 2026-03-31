Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond met de nodige moeite gelijkgespeeld tegen Ecuador. De ploeg van Koeman stond vanaf de twaalfde minuut met tien man na een rode kaart voor , maar wist de hoge druk van de bezoekers – met name in de eerste helft – te overleven: 1-1.

Een sterk gewijzigd Oranje, met zeven andere namen dan vrijdag tegen Noorwegen, begon scherp aan het duel met Ecuador. Na drie minuten kon het publiek in Eindhoven voor het eerst juichen. Na een goede combinatie met Brian Brobbey kon Donyell Malen er razendsnel uitkomen. Via Xavi Simons kwam de bal vervolgens aan de zijkant bij Cody Gakpo terecht, die over de grond voorgaf. Willian Pacho liep de bal vervolgens in eigen doel: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

Al vrij snel was Ecuador dicht bij de gelijkmaker, maar de inzet van John Yeboah eindigde via de vingertoppen van Mark Flekken op de paal. Direct daarna kwam doelman Gonzalo Valle ver uit zijn doel aan de andere kant om een bal weg te werken, maar schoof hij deze zo in de voeten van Malen. De aanvaller haalde uit, maar de keeper was net op tijd terug om de bal te keren.

Na een leuke openingsfase kwam de wedstrijd er in de twaalfde minuut heel anders uit te zien. Stefan de Vrij glipte onder de bal door in een duel met Enner Valencia, waarna Denzel Dumfries zich verkeek op Gonzalo Plata. De speler van Flamengo kon ervandoor, maar de Oranje-verdediger besloot hem vast te houden. Het oordeel van de scheidsrechter: doorgebroken speler en dus een rode kaart.

Met tien man kwam de ploeg van Ronald Koeman onder hevige druk te staan, wat na 24 minuten de gelijkmaker opleverde. Yeboah stuurde Plata gevaarlijk het strafschopgebied in, waarna Flekken laat uit zijn doel kwam. Bij het uitkomen miste de sluitpost de bal volledig en raakte hij zijn tegenstander: strafschop. Valencia ging achter de bal staan en plaatste het buitenkansje perfect in de hoek voor de 1-1. In het vervolg van de eerste helft ging Ecuador nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong, maar wist Oranje met moeite de gelijke stand vast te houden tot de rust.

In de tweede helft ging de Zuid-Amerikaanse storm wat liggen, waardoor de kansen schaars waren in het eerste kwartier na rust. In de 66ste minuut was het Brobbey die een enorme kans liet liggen. Na een goede actie van Quinten Timber op eigen helft werd de spits van Sunderland alleen de diepte in gestuurd, maar maakte hij de verkeerde keuzes. Daardoor kon zijn schot nog worden gekraakt door de verdediging.

In de slotfase werd Ecuador steeds slordiger, waardoor Oranje er een paar keer gevaarlijk uit kon komen. Aan de andere kant bleven de bezoekers ook kansen krijgen, maar gescoord werd er niet meer. Daardoor eindigde het laatste oefenduel van de interlandperiode van Nederland in een gelijkspel.