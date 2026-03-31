Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

31 maart 2026, 22:43
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond met de nodige moeite gelijkgespeeld tegen Ecuador. De ploeg van Koeman stond vanaf de twaalfde minuut met tien man na een rode kaart voor Denzel Dumfries, maar wist de hoge druk van de bezoekers – met name in de eerste helft – te overleven: 1-1.

Een sterk gewijzigd Oranje, met zeven andere namen dan vrijdag tegen Noorwegen, begon scherp aan het duel met Ecuador. Na drie minuten kon het publiek in Eindhoven voor het eerst juichen. Na een goede combinatie met Brian Brobbey kon Donyell Malen er razendsnel uitkomen. Via Xavi Simons kwam de bal vervolgens aan de zijkant bij Cody Gakpo terecht, die over de grond voorgaf. Willian Pacho liep de bal vervolgens in eigen doel: 1-0.

Al vrij snel was Ecuador dicht bij de gelijkmaker, maar de inzet van John Yeboah eindigde via de vingertoppen van Mark Flekken op de paal. Direct daarna kwam doelman Gonzalo Valle ver uit zijn doel aan de andere kant om een bal weg te werken, maar schoof hij deze zo in de voeten van Malen. De aanvaller haalde uit, maar de keeper was net op tijd terug om de bal te keren.

Na een leuke openingsfase kwam de wedstrijd er in de twaalfde minuut heel anders uit te zien. Stefan de Vrij glipte onder de bal door in een duel met Enner Valencia, waarna Denzel Dumfries zich verkeek op Gonzalo Plata. De speler van Flamengo kon ervandoor, maar de Oranje-verdediger besloot hem vast te houden. Het oordeel van de scheidsrechter: doorgebroken speler en dus een rode kaart.

Met tien man kwam de ploeg van Ronald Koeman onder hevige druk te staan, wat na 24 minuten de gelijkmaker opleverde. Yeboah stuurde Plata gevaarlijk het strafschopgebied in, waarna Flekken laat uit zijn doel kwam. Bij het uitkomen miste de sluitpost de bal volledig en raakte hij zijn tegenstander: strafschop. Valencia ging achter de bal staan en plaatste het buitenkansje perfect in de hoek voor de 1-1. In het vervolg van de eerste helft ging Ecuador nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong, maar wist Oranje met moeite de gelijke stand vast te houden tot de rust.

In de tweede helft ging de Zuid-Amerikaanse storm wat liggen, waardoor de kansen schaars waren in het eerste kwartier na rust. In de 66ste minuut was het Brobbey die een enorme kans liet liggen. Na een goede actie van Quinten Timber op eigen helft werd de spits van Sunderland alleen de diepte in gestuurd, maar maakte hij de verkeerde keuzes. Daardoor kon zijn schot nog worden gekraakt door de verdediging.

In de slotfase werd Ecuador steeds slordiger, waardoor Oranje er een paar keer gevaarlijk uit kon komen. Aan de andere kant bleven de bezoekers ook kansen krijgen, maar gescoord werd er niet meer. Daardoor eindigde het laatste oefenduel van de interlandperiode van Nederland in een gelijkspel.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
41 Reacties
14 Dagen lid
22 Likes
Just Me
avatar

Met dit team gaat NL af bij het WK , kijk alleen al naar de intensiviteit hoe Equador speelde , en het NL ( geen elftal) speelde, overal te laat, paniekerig, het is toch triest hoe ze spelen........

Kevin Hommeles
153 Reacties
820 Dagen lid
864 Likes
Kevin Hommeles
avatar

Dat krijg je ervan als je B-garnituur opstelt tegen dit kaliber tegenstander. Dan zijn zelfs deze wedstrijden moeizaam. Als bondscoach zou ik automatismen met de sterkste elf willen inbouwen en zo voorbereiden voor het WK.

21
798 Reacties
145 Dagen lid
1.932 Likes
21
avatar

De keuze in spelers voor het Nederlands elftal ligt echt veel hoger dan wat we nu te zien krijgen. Er lopen op dit moment genoeg gasten rond die in vorm zijn en gewoon presteren, maar die worden niet of nauwelijks geselecteerd. We hebben veel meer kwaliteit dan dit.. dat is zonde want het potentieel ligt veel hoger dan we voorgeschoteld krijgen. Koeman Exit.

Kicker
135 Reacties
626 Dagen lid
280 Likes
Kicker
avatar

Met 10 man kun je niks klaar maken. Toch knap dat het nog een gelijkspel werd. Ecuador voetbalde zoals verwacht zeer agressief. De Vrij liet zich wel makkelijk door zijn tegenstander aftroeven.

dilima1966
3.394 Reacties
1.023 Dagen lid
16.840 Likes
dilima1966
avatar

Het wordt niets onder koeman in de usa

Nederland - Ecuador

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
14
1
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

