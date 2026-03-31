Het Nederlands elftal is op het WK komende zomer totaal kansloos als bondscoach Ronald Koeman tegen toplanden vasthoudt aan het 4-3-3-systeem. Dat is althans de conclusie van de analisten in Voetbalpraat op ESPN. De roep om een overstap naar een systeem met vijf verdedigers klinkt steeds luider, ingegeven door pijnlijke statistieken en een gebrek aan aanvallers van wereldklasse.

AD-journalist Sjoerd Mossou legt aan tafel direct de vinger op de zere plek door de resultaten tegen de grote voetballanden aan te halen. De cijfers laten weinig ruimte voor interpretatie: Oranje krijgt het momenteel niet voor elkaar om de reuzen van het internationale voetbal op de knieën te dwingen. "Je hebt de laatste drie jaar eigenlijk elf keer tegen een topland gespeeld. Daarvan heb je er nul gewonnen. Daarvan heb je er zeven verloren en heb je er vier gelijkgespeeld", aldus Mossou.

De journalist ziet dat Nederland simpelweg de individuele kwaliteit mist om dergelijke topwedstrijden naar de hand te zetten. "Grote delen van dit elftal zijn internationaal gezien subtop, waardoor je minder makkelijk creëert. We doen vaak alsof we alleen een probleem hebben op de spitspositie, maar het ligt breder dan dat."

Analist Kenneth Perez ziet in bondscoach Ronald Koeman echter de ideale man om een andere koers te varen, aangezien hij al eerder heeft bewezen niet getrouwd te zijn met één systeem. "Koeman is wel een van de meest pragmatische trainers. Hij is ook een van de eerste die begon met dat 5-3-2 bij Feyenoord, toen het eigenlijk niet de hype was in Nederland. Hij durft wel dingen te doen", stelt de oud-voetballer.

Naïef om alleen maar aan te vallen

Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, vindt het idee dat Oranje de wereldtop wel even onder druk gaat zetten in een 4-3-3 formatie volkomen onrealistisch. "Je gaat natuurlijk nooit in acht wedstrijden lang alle topvoetballers kunnen bespelen. Dat is natuurlijk totaal kansloos", is de duidelijke taal van Jansen. Hij pleit dan ook voor een nuchtere benadering tijdens een zwaar eindtoernooi. "Je kunt niet elke ploeg negentig minuten lang afjagen of vastzetten. Vol op de aanval spelen is niet altijd een optie. Een systeem met vijf verdedigers is in de opzet van een toernooi dan ook heel logisch."

Ook ESPN-commentator Vincent Schildkamp ziet al jarenlang problemen op de flanken. "De bezetting op de spitspositie en de rechtsbuiten is al tien jaar een probleem", merkt Schildkamp op. Hij ziet in een 5-3-2 formatie bovendien de kans om een specifieke kwaliteit van de selectie te benutten. "Dumfries is een goudmijn voor dit elftal. Als je de juiste combinatie om hem heen vindt, is dit het moment om te experimenteren", aldus Schildkamp.