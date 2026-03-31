Johan Derksen spreekt in Vandaag Inside schande van bondscoach Ronald Koeman. Die gedroeg zich tijdens zijn persconferentie 'onprofessioneel' en 'horkerig' richting het aanwezige journaille, aldus Derksen.

Koeman schoof maandag voor de vierde keer in acht dagen tijd aan voor een persmoment, waarin hij samen met Denzel Dumfries vooruitblikte op het vriendschappelijke duel met Ecuador dat vanavond (dinsdag) in het Philips Stadion in Eindhoven wordt gespeeld. In Vandaag Inside wordt een korte compilatie vertoond van vragen waarop een geïrriteerd ogende Koeman zeer korte antwoorden op geeft.

'Koeman heeft het helemaal gehad met journalisten'

Presentator Wilfred Genee vraagt zich hardop af of Koeman 'het nog wel leuk vindt'. Tafelgast Valentijn Driessen van De Telegraaf, die zelf aanwezig was bij het persmoment, antwoordt: "Nou, toen hij die journalisten zag niet. Hij wil waarschijnlijk wel graag met die spelers werken, maar met die journalisten heeft hij het helemaal gehad. De hele week al", aldus Driessen.

'Persvoorlichter moet Koeman onder uit de zak geven'

Derksen spreekt schande van de manier waarop Koeman de pers te woord stond. "Ik vind het echt onprofessioneel", luidt het duidelijke oordeel. "Hij is bondscoach van het Nederlands elftal. Het zijn allemaal vragen van Jan Likmereet. Het is vragen naar de bekende weg en hij geeft de opstelling toch niet, dus het is onzin. Maar: als die persmeute daar gaat zitten, dan moet je zo professioneel zijn om die mensen normaal te woord te staan. De persvoorlichter moet hem onder uit de zak geven, met zijn horkerige gedrag", aldus Derksen.

VIDEO - Derksen ziet persconferentie Ronald Koeman: 'Ik vind dit echt onprofessioneel'