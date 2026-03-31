Live voetbal 1

Derksen hekelt 'horkerige' persconferentie Koeman: 'Dit is echt onprofessioneel'

31 maart 2026, 08:43
Johan Derksen Ronald Koeman
Foto: © Talpa / Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Johan Derksen spreekt in Vandaag Inside schande van bondscoach Ronald Koeman. Die gedroeg zich tijdens zijn persconferentie 'onprofessioneel' en 'horkerig' richting het aanwezige journaille, aldus Derksen.

Koeman schoof maandag voor de vierde keer in acht dagen tijd aan voor een persmoment, waarin hij samen met Denzel Dumfries vooruitblikte op het vriendschappelijke duel met Ecuador dat vanavond (dinsdag) in het Philips Stadion in Eindhoven wordt gespeeld. In Vandaag Inside wordt een korte compilatie vertoond van vragen waarop een geïrriteerd ogende Koeman zeer korte antwoorden op geeft.

'Koeman heeft het helemaal gehad met journalisten'

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wilfred Genee vraagt zich hardop af of Koeman 'het nog wel leuk vindt'. Tafelgast Valentijn Driessen van De Telegraaf, die zelf aanwezig was bij het persmoment, antwoordt: "Nou, toen hij die journalisten zag niet. Hij wil waarschijnlijk wel graag met die spelers werken, maar met die journalisten heeft hij het helemaal gehad. De hele week al", aldus Driessen.

'Persvoorlichter moet Koeman onder uit de zak geven'

Derksen spreekt schande van de manier waarop Koeman de pers te woord stond. "Ik vind het echt onprofessioneel", luidt het duidelijke oordeel. "Hij is bondscoach van het Nederlands elftal. Het zijn allemaal vragen van Jan Likmereet. Het is vragen naar de bekende weg en hij geeft de opstelling toch niet, dus het is onzin. Maar: als die persmeute daar gaat zitten, dan moet je zo professioneel zijn om die mensen normaal te woord te staan. De persvoorlichter moet hem onder uit de zak geven, met zijn horkerige gedrag", aldus Derksen.

➡️ Meer Johan Derksen nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • za 28 maart, 09:39
  • 28 mrt. 09:39
  • 13
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • do 26 maart, 07:25
  • 26 mrt. 07:25
  • 7
Kees Smit bij Nederlands elftal

Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

  • wo 25 maart, 11:10
  • 25 mrt. 11:10
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws