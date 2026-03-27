Johan Derksen is onder de indruk van Hélène Hendriks, zo vertelt hij in de donderdagavonduitzending van Vandaag Inside. De televisiepersoonlijkheid ziet dat de presentatrice bezig is aan een sterke comeback, nadat ze eerder bijna was afgeschreven door Talpa, een van haar huidige werkgevers.

Hendriks is niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Ze presteert De Oranjezomer/zondag, voor-en nabeschouwingen op Ziggo Sport en amusementsshow The Winner Takes It All. Daarnaast duikt ze veelvuldig op als gast aan tafel bij Vandaag Inside, waar ze donderdagavond – zonder dat ze zelf aanwezig is – wordt opgehemeld.

Artikel gaat verder onder video

Aanleiding daarvoor is dat Hendriks vanaf 9 mei te zien is als presentatrice van de De Staatsloterij Show, dat na twintig jaar terugkeert op tv. “Ik vind het leuk voor Hélène, dat wordt de grote entertainment-queen!”, steekt Derksen van wal.

Hélène Hendriks bijna afgeschreven door Talpa

“Nog niet zo lang geleden, toen jij een talkshow deed met Hélène (Café Hendriks en Genee, red.), was ze afgeschreven”, weet Derksen vervolgens. “Toen was het eigenlijk klaar, ja”, voegt René van der Gijp eraan toe. “Ze mocht af en toe nog wat voor internet doen. Aan de geluiden bij Talpa hoorde je: ze hadden haar min of meer afgeschreven.” Wilfred Genee geeft toe: “Intern was ze inderdaad afgeschreven.” Derksen: “Ze maakt een geweldige comeback en nu is iedereen jaloers op haar.”

Job Knoester denkt dat Hendriks wel moet opletten dat ‘haar kracht geen valkuil wordt’. “Want als je écht álles doet, moet je wel een beetje oppassen. Op een gegeven moment willen mensen toch wat anders zien”, zegt de tafelgast. Derksen gaat daar niet in mee. “Ze vindt het leuk en ze heeft aangetoond dat ze het beheerst. Ze heeft iets: iedere kleding die ze draagt staat goed.”

Vandaag Inside - Johan Derksen prijst Hélène Hendriks: 'Ze wordt de grote entertainment-queen!'