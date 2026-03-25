Vandaag Inside heeft dinsdagavond gereageerd op het interview van Ron Jans, waarin de trainer van FC Utrecht zijn ergernis uitsprak over het ‘keukenrol-fragment’ dat hem al jaren achtervolgt. Onder meer Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee lachen zich suf om de ontstane commotie.

Maandag haalde Jans uit naar YouTuber Matthyas Het Lam, die een video van Jans voor de voedselbank veelvuldig gebruikte in ludieke video’s over de voormalige videogame FIFA. Vooral jongere fans smulden van deze humor, al had Jans er dus blijkbaar een ontzettende hekel aan.

“Ron Jans is een intelligente man en heeft het als trainer goed gedaan, ook door zijn lerarenopleiding. Maar Jans verandert in een heel vervelende man zodra hij kritiek krijgt, of als er iets gebeurt dat hem niet aanstaat. Ik heb nog nóóit zo’n kinderachtige man gezien als Ron Jans. Hoe hij reageert… Ron kan absoluut niet tegen kritiek, hij is een heel vervelende sfeerverpester”, haalt Derksen uit.

Wilfred Genee vindt de ‘keukenrol-meme’ ook wel ‘heel extreem’. Vervolgens komt het bekende fragment in beeld, waarna René van der Gijp een duidelijk oordeel velt: “Dit is Jiskefet. Het is toch niet gek als je hiermee om je oren geslagen wordt.” Derksen: “Jans stelt: in Nederland mag je over twee dingen geen grappen maken: Moslims en Ron Jans.”

Bankzitters verbieden Vandaag Inside om beelden te laten zien

De Bankzitters balen op hun beurt van de ontstane commotie. “We mogen geen beelden laten zien van de Bankzitters, die zitten er enorm mee en vinden het heel vervelend dat Ron er zo mee zit. Want het was niet de bedoeling.”

Derksen vindt daar ook weer wat van: “Dat is ook heel volwassen zeg… Een grote mond hebben en dan ermee zitten.”

Vandaag Inside lacht Ron Jans compleet uit met keukenrol-meme

Vervolgens komt het interview van Jans bij De Strijd Gaat Beginnen in beeld. Hierin liet Jans onder meer weten dat Bankzitter Matthyas Het Lam ‘zijn leven een stuk minder leuk heeft gemaakt’. Vooral Van der Gijp en Merel Ek gieren het uit van het lachen. “Dit nemen we toch niet meer serieus! Ronnie keukenrol… Kunnen we dingen niet eens met een korreltje zout nemen? Er zijn zoveel dingen op de wereld aan de hand. Overal overlijden er mensen en Ron maakt zich druk over een keukenrol! Doe nou normaal, kom op”, stelt Van der Gijp.

Genee vreest: 'Ik kom hem tegen in het dorp en waarschijnlijk is hij nu boos'

Merel Ek denkt dat de woorden van Jans averechts gaan werken en dat de keukenrol-meme zo alleen nog maar groter wordt. “Hoe kun je zo dom zijn om dit te zeggen?!”, aldus Genee. “Mijn zoon heeft zijn moeder verloren. Zoiets maakt indruk op je leven, maar dit…”, vult Van der Gijp aan.

Het keukenrol-fragment wordt in de loop van de uitzending nog talloze keren herhaald. “Hij woont bij mij in het dorp en ik kom hem waarschijnlijk weer tegen, maar ik hoop niet dat hij nu boos is”, vreest Genee. “Die is witheet nu. Die is witheet, wij hebben het uitvergroot. Hij denkt er geen moment over na dat hij zelf kinderachtig bezig is”, weet Derksen.

