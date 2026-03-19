Johan Derksen heeft zich woensdagavond kritisch uitgelaten over de beslissing van Feyenoord om Dick Advocaat aan te stellen als tijdelijk adviseur van Robin van Persie. Volgens de analist is de constructie onbegrijpelijk en ondermijnt die het gezag van de trainer.

“Het brandt me op de lippen: de chaos bij Feyenoord”, begon Derksen in Vandaag Inside. “Het is werkelijk een circus. Die Te Kloese heeft Van Persie aangesteld en had hem eigenlijk al moeten ontslaan, maar denkt nu: ik zet Advocaat erbij. Dat is laf, want daarmee zeg je eigenlijk dat Van Persie niet functioneert.”

Ook over de houding van Van Persie en Advocaat is Derksen kritisch. “Van Persie neemt er genoegen mee, maar als je een beetje karakter hebt, zeg je: wacht even, ik heb zoveel interlands gespeeld, ik heb mijn trainersdiploma, ik doe het op mijn eigen manier en ik heb niemand achter me nodig als souffleur.”

De analist plaatst daarnaast vraagtekens bij de rol van Advocaat. “Dick gaat altijd op zijn onderbuikgevoel en emoties af. Hij wil helpen, maar zet Van Persie hiermee voor schut. Hij krijgt nu iemand naast zich die hem vertelt wat hij moet doen. Als je wilt helpen, moet je dat achter de schermen doen. Niet zoals het nu gaat. Dit is een circus. Het is topclub-onwaardig.”

Advocaat zelf ziet zijn rol juist als ondersteunend: “Ik wil Feyenoord, en Robin van Persie in het bijzonder, graag helpen om dit seizoen goed af te sluiten. Ik ken Robin al bijna twintig jaar en onze band is altijd goed geweest. Toen ik hier trainer was, heeft hij als voormalig topspits zijn kennis gedeeld met de aanvallers. Nu kan ik hem op mijn beurt steunen. Dat doe ik graag”, aldus de 78-jarige coach op de clubwebsite.