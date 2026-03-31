Driessen doet Kieft na: 'Topfitte Memphis hoort bij beste zes spitsen in de wereld'

31 maart 2026, 06:55
Memphis Depay
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Wim Kieft baarde zondag opzien door een topfitte Memphis Depay te vergelijken met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Valentijn Driessen, die de column in De Telegraaf opschreef, vindt dat overdreven, maar doet vervolgens wel een andere opvallende uitspraak.

Memphis is momenteel geblesseerd en komt de komende weken niet in actie. Daarom is de topscorer van Oranje ook niet beschikbaar voor de oefenwedstrijd tegen Ecuador. Met Donyell Malen heeft het Nederlands elftal een spits die op dit moment in de vorm van zijn leven verkeert, maar die speelt wel op hele andere wijze dan de oud-speler van onder meer Manchester United. Ronald Koeman hoopt in ieder geval dat Memphis over een week of acht fit genoeg is om hem mee te nemen naar het WK.

Driessen ongekend positief over Memphis

Driessen is er niet zo zeker van dat Memphis koste wat kost naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada afreist. "Ik kan me niet voorstellen dat hij alle wedstrijden in Brazilië gaat spelen, dan gaat het geheid mis en kan hij het WK vergeten", stelt de journalist in de podcast Kick-Off. "Koeman wil dat hij topfit is, dus zal hij het goed moeten plannen." De nukkige redacteur is wel van mening dat het Nederlands elftal Memphis nodig heeft. "Hoe je het wendt of keert, hij is wel degene die het verschil kan maken." Driessen denkt niet dat Kieft Memphis met Ronaldo of Messi wilde vergelijken, maar dat hij meer wilde zeggen dat de spits van enorme waarde is voor Oranje, net als de genoemde voetballegendes. "Als hij topfit is, hoort hij wel bij de beste zes, zeven spitsen van de wereld."

Erling Haaland, Kylian Mbappé en Harry Kane lopen in die positie mijlenver voor op de rest, maar volgens de journalist van De Telegraaf zit een topfitte Memphis vlak daarachter. "Het is een hele complete spits. Maar dan moet hij wel topfit zijn en dat is hij op een toernooi nooit geweest. Het is alleen de vraag of hij dat ooit nog wordt."

Hoort een topfitte Memphis bij de beste zes, zeven van de wereld?

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

