De spitspositie wordt in Nederland al jarenlang als een zorgenkindje gezien, maar volgens Wim Kieft beschikt Nederland in potentie over een speler van wereldtop. Een fitte Memphis Depay ‘schurkt’ tegen het niveau aan van spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronalo, zo vindt Kieft.
Vrijdag koos bondscoach Ronald Koeman voor Donyell Malen in de spitspositie tegen Noorwegen. Met zijn snelheid is Malen 'uitermate geschikt' voor de omschakelmomenten, stelt Kieft. Maar hij verwacht dat WK-tegenstanders van Nederland minder ruimte zullen weggeven. “Een spits moet dan meer in de kleine ruimte spelen en in de bal komen.”
“De kwaliteiten van Memphis Depay en Brian Brobbey komen dan beter tot hun recht dan die van Malen, die graag wordt weggestoken”, weet Kieft. “Het zou logisch zijn als bondscoach Ronald Koeman dinsdag tegen Ecuador met Brobbey in de basis start. Malen kan trouwens ook vanaf de rechtsbuitenpositie spelen met Depay of Brobbey in de spits.”
“Zet je deze drie Nederlandse spitsen en Wout Weghorst als pinchhitter af tegen het surplus aan goede aanvallers bij andere landen, dan stemt dat niet per se vrolijk”, moet de oud-spits erkennen. “Nederland heeft bijvoorbeeld geen Mbappé, Kane, Ekitiké, Olise, Alvarez en Messi of Ronaldo. Depay heeft het mede door blessures nog nooit kunnen laten zien op een groot toernooi. Als hij fit is in de zomer, dan kan hij tegen het niveau van dit soort topspitsen aanschurken.”
Kieft vindt Weghorst niet god genoeg voor een basisplaats en heeft ook zijn bedenkingen bij Brobbey. “De juichverhalen over Brobbey zijn nogal overspannen. Hij doet het leuk bij Sunderland, een middenmoter in de Premier League, maar het is niet zo dat hij zo geweldig draait dat hij iedere verdediging het nakijken geeft. Brobbey is populair, door zijn manier van spelen en zijn verschijning. Toch is zes doelpunten en één assist in 26 optredens niet bijzonder, alhoewel hij meer heeft gescoord dan in een heel seizoen Ajax vorig jaar.”
"Een fitte Memphis Depay ‘schurkt’ tegen het niveau aan van spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo". Ik luister graag naar Kieft, maar nee nou praat hij onzin. Een fitte Depay komt in geen velden of wegen ook maar in de buurt van het niveau van een Messi of Ronaldo.
