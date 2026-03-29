Kieft doet pijnlijke constatering: 'Oranje-spelers slaan Smit over'

29 maart 2026, 21:05
Wim Kieft
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Kees Smit moet zich nog bewijzen in dienst van het Nederlands elftal, ziet Wim Kieft. In zijn debuutwedstrijd tegen Noorwegen werd Smit overgeslagen door medespelers, zou viel de columnist van De Telegraaf op.

Smit speelde vrijdagavond zeventig minuten mee tegen Noorwegen. “Bij afwezigheid van Frenkie de Jong en omdat Joey Veerman niet in het plaatje van Koeman voorkomt, kan je op De Jongs positie met Jerdy Schouten of Kees Smit spelen. Smit kan goed voetballen, al was hij misschien nerveus voor zijn debuutinterland”, merkt Kieft op.

Hij noemt die nervositeit ‘logisch’ voor een jonge speler. “Je zag echter direct dat een aantal medespelers hem oversloeg. Als De Jong aanwezig is op het middenveld van Oranje, dan gaat iedere aanval over hem. Alsof dat contractueel zo is vastgelegd. Bij Kees Smit was dat niet het geval.”

Zo werkt het in het topvoetbal, voegt Kieft daaraan toe. “Je moet het eerst laten zien alvorens je de bal krijgt en als dat niet lukt, dan slaan je medespelers je over.”

“Toch is het prima dat Koeman experimenteert met iemand als Smit, want blijft De Jong fit tijdens een groot toernooi?”, vraagt Kieft zich af. “Dat is geen uitgemaakte zaak en dan moet je als bondscoach toch iets anders. Interlands als tegen Noorwegen en Ecuador zijn daar prima gelegenheden voor.”

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Lees ook:
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • Gisteren, 09:39
  • 8
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • do 26 maart, 07:25
  • 7
Kees Smit bij Nederlands elftal

Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

  • wo 25 maart, 11:10
  • 6
Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

