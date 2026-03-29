moet zich nog bewijzen in dienst van het Nederlands elftal, ziet Wim Kieft. In zijn debuutwedstrijd tegen Noorwegen werd Smit overgeslagen door medespelers, zou viel de columnist van De Telegraaf op.

Smit speelde vrijdagavond zeventig minuten mee tegen Noorwegen. “Bij afwezigheid van Frenkie de Jong en omdat Joey Veerman niet in het plaatje van Koeman voorkomt, kan je op De Jongs positie met Jerdy Schouten of Kees Smit spelen. Smit kan goed voetballen, al was hij misschien nerveus voor zijn debuutinterland”, merkt Kieft op.

Hij noemt die nervositeit ‘logisch’ voor een jonge speler. “Je zag echter direct dat een aantal medespelers hem oversloeg. Als De Jong aanwezig is op het middenveld van Oranje, dan gaat iedere aanval over hem. Alsof dat contractueel zo is vastgelegd. Bij Kees Smit was dat niet het geval.”

Zo werkt het in het topvoetbal, voegt Kieft daaraan toe. “Je moet het eerst laten zien alvorens je de bal krijgt en als dat niet lukt, dan slaan je medespelers je over.”

“Toch is het prima dat Koeman experimenteert met iemand als Smit, want blijft De Jong fit tijdens een groot toernooi?”, vraagt Kieft zich af. “Dat is geen uitgemaakte zaak en dan moet je als bondscoach toch iets anders. Interlands als tegen Noorwegen en Ecuador zijn daar prima gelegenheden voor.”