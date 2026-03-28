'Geen enkele twijfel dat Bart Verbruggen eerste keeper op WK is'

28 maart 2026, 20:48
De spelers van het Nederlands elftal tegen Noorwegen
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ernie Brandts vindt dat Bart Verbruggen enorm gegroeid is aan de bal. De doelman van het Nederlands elftal is volgens de voormalig voetballer hard op weg om eerste keeper te worden op het WK met Oranje, dat zegt hij tegenover De Telegraaf.

Verbruggen keepte afgelopen vrijdag, tijdens de oefeninterland tegen Noorwegen (2-1), zijn 27ste wedstrijd namens het Nederlands elftal. De sluitpost moest in de eerste helft één keer vissen, toen Andreas Schjelderup hem passeerde. Aan die goal leek de keeper van Brighton & Hove Albion overigens niet veel aan te kunnen doen.

Brandts deelt een rapportcijfer zeven uit aan Verbruggen. “Verbruggen maakte een goede indruk. Hij is alert en het valt me op dat hij in de opbouw opmerkelijk goed is geworden”, opent de ex-trainer van FC Dordrecht. “Misschien niet zo gek als je weet dat hij in de Premier League bij Brighton in een echt voetballende ploeg zit”, vervolgt hij.

Verbruggen eerste keeper op WK

De plek van Verbruggen in Oranje leek lang onomstreden, maar door de sterke ontwikkeling van Robin Roefs bij Sunderland ontstond er plots toch wat discussie over de ‘nummer één-positie’ bij het Nederlands elftal. Roefs is nu echter geblesseerd, waardoor hij zijn debuut in ieder geval nog even moet uitstellen.

Brandts is daarom stellig: “Verbruggen straalt rust uit en ik heb geen enkele twijfel dat hij op het WK straks de eerste keeper van Oranje is.”

Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
31
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

Meer info

