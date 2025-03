Bart Verbruggen zes dagen na Spanje-Nederland wéér uitgeschakeld na strafschoppenserie

is met Brighton & Hove Albion uitgeschakeld in de kwartfinale van de FA Cup. In het thuisduel met Nottingham Forest werd 120 minuten lang niet gescoord, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Net als zes dagen eerder bij Spanje - Nederland in de Nations League trok Verbruggen daarin aan het kortste eind.

In Valencia wist Verbruggen alleen de slecht ingeschoten inzet van Lamine Yamal te keren. Omdat Noa Lang en Donyell Malen namens Oranje niet wisten te scoren, bereikte de Europees Kampioen de Final Four van het Nations League-toernooi.

In de serie tegen Nottingham wist namens de bezoekers alleen Neco Williams niet te scoren tegenover Verbruggen. De Welshman schoot hoog over. Van de andere strafschoppen had de Nederlandse keeper wellicht kans gehad om de vierde, van de voet van Nikola Milenkovic, tegen te houden. Verbruggen ging naar de goede hoek, maar kon niet voorkomen dat de zacht ingeschoten bal binnen vloog. Ook bij de vijfde Forest-penalty, genomen door Ryan Yates, ging Verbruggen naar de goede hoek, maar tastte hij mis. Omdat Jack Hinshelwood en Diego Gómez namens Brighton beiden hun inzetten gekeerd zagen geworden door de Belgische Forest-doelman Matz Sels, was dat gelijk ook de beslissing en bereikte Nottingham Forest de halve finales op Wembley.

