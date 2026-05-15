‘Feyenoord spreekt met voormalig PSV-target Álvaro Rodríguez, ook Ajax mengt zich’

15 mei 2026, 09:32
Álvaro Rodríguez van Elche
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord heeft Álvaro Rodríguez in het vizier als mogelijke opvolger van Ayase Ueda, zo weet supporterswebsite FR12. De spits speelt sinds afgelopen zomer voor Elche en was in januari nog in beeld bij PSV. Ook Ajax zou Rodríguez in het vizier hebben.

Feyenoord houdt er rekening mee dat Ueda na een goed seizoen vertrekt uit De Kuip. Om de transfer van de Japanner op te vangen, willen de Rotterdammers een nieuwe spits naar Nederland halen. Daarvoor is de 21-jarige Rodríguez in beeld. De Uruguayaan doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en maakte afgelopen zomer voor zo’n twee miljoen euro de overstap naar Elche. Daar was hij dit seizoen in 34 officiële wedstrijden goed voor zes goals en vijf assists.

De scouts van Feyenoord waren onlangs al in Spanje om Rodríguez te bekijken. Zondagavond zullen de Rotterdammers opnieuw voor hem op de tribune zitten, als Elche een thuiswedstrijd speelt tegen Getafe. Feyenoord zou al hebben geïnformeerd bij de zaakwaarnemer van de spits, die volgens FR12 ook in beeld is bij Ajax. Afgelopen winter werd hij nog genoemd als kandidaat voor PSV.

Rodríguez heeft nog een contract tot medio 2029 bij Elche en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 7,8 miljoen euro. Naast de Uruguayaan zou Feyenoord ook andere spelers volgen mocht Ueda vertrekken, maar de fanwebsite laat in het midden om wie het gaat.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Álvaro Rodríguez

Elche
Team: Elche
Leeftijd: 21 jaar (14 jul. 2004)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Elche
32
6
2024/2025
Getafe
22
2
2023/2024
Real Madrid II
34
10
2023/2024
Real Madrid
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

