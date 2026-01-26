PSV heeft zijn oog laten vallen op de komst van als nieuwe spits, zo weet het Eindhovens Dagblad. Of de aanvaller van Elche te betalen is, wordt betwijfeld. Ook moet de overstap maken naar Eindhoven, maar volgens Nicolò Schira is het eerste bod van PSV afgewezen door Hellas Verona. De Italianen willen een bedrag van tien miljoen euro zien.

PSV is momenteel druk op zoek naar een nieuwe spits. De Eindhovenaren moeten het momenteel stellen zonder Ricardo Pepi, Alassane Pléa én Myron Boadu, die allen met blessures kampen. Daarnaast liep ook Guus Til afgelopen week een blessure op; hij stond in het begin van het seizoen regelmatig in de spits. Omdat Fulham serieus werk wil maken van de komst van Pepi, ziet PSV zich genoodzaakt deze winter een nieuwe centrumspits aan te trekken.

Naast Hwang Hee-Chan, die ook afgelopen zomer in beeld was, wordt ook de naam van Álvaro Rodriguez van Elche genoemd. De 21-jarige spits kwam afgelopen zomer over van Real Madrid en was in twintig duels goed voor vier doelpunten en vier assists. Of zijn komst realistisch is, wordt betwijfeld door het ED. “Het is de vraag of hij te betalen is”, schrijft Rik Elfrink.

Hellas Verona wil 10 miljoen voor Cissè

Ook Cissè moet deze winter nog naar Eindhoven komen. De negentienjarige Italiaan werd afgelopen weekend in verband gebracht met een stap naar het Philips Stadion en zou als aanvallende middenvelder en schaduwspits moeten fungeren bij de landskampioen. Volgens Schira heeft PSV een bod van zes miljoen neergelegd bij Hellas Verona, dat de aanvaller momenteel verhuurt aan Catanzaro. De nummer negentien van Italië heeft de aanbieding echter afgewezen en zou een bedrag van liefst tien miljoen euro voor hem verlangen. Ook verschillende topclubs uit de Serie A zouden inmiddels hebben geïnformeerd naar Cissè.