Rafael van der Vaart heeft geen spaan heel gelaten van PSV-doelman Matej Kovár na het gelijkspel tegen NAC Breda (2-2). De oud-international was in Studio Voetbal bijzonder hard voor de Tsjechische sluitpost, die er volgens hem "aan de bal geen kloten van kan."

PSV stelde zaterdagavond in eigen huis teleur tegen NAC Breda; in blessuretijd redde Armando Obispo een punt voor de koploper. Tijdens Studio Voetbal komt het optreden van de Eindhovenaren ter sprake. Vooral het optreden van Kovár met zijn voeten stond in de schijnwerpers.

"Deze keeper... je word niet voor niets keeper", begon de oud-middenvelder cynisch. "Die kan er gewoon geen kloten van aan de bal. Elke keer speelde hij de bal in, tegen Newcastle ook. Waarschijnlijk moet hij dat. Daar zou ik heel snel mee stoppen," zo adviseert Van der Vaart. "Ze brengen zichzelf in de problemen."

Kovár is echter niet de enige die op kritiek van Van der Vaart kan rekenen. "De hele wedstrijd was één groot misverstand", foetert de voormalig international. "Als je zó comfortabel bent in de Eredivisie, dan ga je er ook een beetje in geloven dat je heel erg goed bent. En dat is natuurlijk ook weer niet zo", benadrukt hij.

"Ze overschatten zichzelf wel een beetje bij PSV. Ook tegen NAC moet jij honderd procent zijn om die wedstrijd te winnen", gaat Van der Vaart verder. "Nu is het allemaal een beetje laks. Een beetje zo van: wij zijn allemaal supergoed, we staan ver voor en het kan allemaal wel. Maar tegen een goed NAC krijg je het dan lastig."