Live voetbal 1

PSV ontsnapt in blessuretijd aan gênante nederlaag tegen NAC

NAC Breda-speler Boy Kemper
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
24 januari 2026, 21:56

PSV is zaterdagavond ontsnapt aan een blamage tegen NAC Breda. De bezoekers waren lang op weg naar een stuntzege in Eindhoven, totdat Armando Obispo in blessuretijd een punt redde voor de koploper. Het werd 2-2.

PSV wilde uiteraard de rug rechten na de kansloze Champions League-nederlaag tegen Newcastle United van afgelopen woensdag. Eén van de dissonanten die avond was Yarek Gasiorowski. De Spanjaard zat zaterdagavond tegen NAC op de bank. Datzelfde gold voor Ivan Perisic, die vanwege zijn leeftijd (hij wordt bijna 37) rust kreeg van Peter Bosz. Daarnaast keerde Sergiño Dest terug in de basis en werd ook Noah Fernandez (18) voor de leeuwen gegooid.

Artikel gaat verder onder video

Dat resulteerde niet bepaald in een beter spelend PSV. De Eindhovenaren stelden enigszins teleur, maar kwamen halverwege de eerste helft tóch op voorsprong. Couhaib Driouech strafte een fout van Dennis Odoi af en zette de koploper van Nederland op 1-0. Het enige gevaar dat PSV daarvoor stichtte, kwam via Dennis Man, die met een kopbal de lat raakte.

Bizar slot eerste helft

NAC kon daar niet veel tegenover stellen, maar kwam vlak voor rust plots op gelijke hoogte. Boy Kemper knikte een vrije trap van Mo Nassoh achter Matej Kovar. Enkele seconden later werd het nog gekker in het Philips Stadion, toen Jerdy Schouten gigantisch in de fout ging. Charles-Andreas Brym leek dé kans te verprutsen, maar kreeg een herkansing toen zijn inzet zowel de linker- als de rechterpaal raakte. De bal ging er alsnog in, waardoor de club uit Breda met een voorsprong de kleedkamer opzocht.

Na rust werd het spel niet bepaald beter vanuit Eindhovense zijde en slaagde NAC er eigenlijk vrij makkelijk in om overeind te blijven. Hoewel de bezoekers zelf niets creëerden, gaven ze ook niet veel weg. PSV bleef ongelukkig in de aanval en een moment met Paul Wanner was illustratief voor de avond van de thuisploeg. De Duitser werd uitstekend vrijgespeeld door Joey Veerman, maar dacht dat hij in buitenspelpositie stond, waardoor hij de bal liet lopen.

Toch de gelijkmaker

Héél lang leek het erop dat PSV tegen een pijnlijke nederlaag aan zou lopen, want zoveel grote kansen wisten de Eindhovenaren niet bij elkaar te spelen. Tóch kwam de gelijkmaker er, toen gelegenheidsspits Armando Obispo een voorzet achter de sterk keepende Bielica kopte. Zodoende eindigde het duel in een gelijkspel.

➡️ Meer nieuws over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noa Lang bij Galatasaray

Kogel door de kerk: Galatasaray huurt Noa Lang mét optie tot koop

  • Gisteren, 19:28
  • Gisteren, 19:28
Ajax-spits Wout Weghorst

Weghorst maakt rentree bij Ajax tegen FC Volendam

  • Gisteren, 15:46
  • Gisteren, 15:46
Peter Bosz

Peter Bosz gaat in gesprek met Yarek Gasiorowski na persoonlijke fouten

  • Gisteren, 15:26
  • Gisteren, 15:26
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
750 Reacties
68 Dagen lid
2.093 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Genant. Ik vind dat soort uitdrukkingen altijd overdreven. Een "grote" club kan altijd tegen een verlies of gelijkspel van een "kleine(re)" club aanlopen. Je kunt niet constant pieken. Het gebeurd de echt grote clubs als Real of MU of... ook wel eens. Psv kan het zich trouwens wel permitteren. Niks aan de hand.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
750 Reacties
68 Dagen lid
2.093 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Genant. Ik vind dat soort uitdrukkingen altijd overdreven. Een "grote" club kan altijd tegen een verlies of gelijkspel van een "kleine(re)" club aanlopen. Je kunt niet constant pieken. Het gebeurd de echt grote clubs als Real of MU of... ook wel eens. Psv kan het zich trouwens wel permitteren. Niks aan de hand.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - NAC

PSV
2 - 2
NAC Breda
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Ajax
20
13
37
3
Feyenoord
19
20
36
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel