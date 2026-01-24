PSV ontsnapt in blessuretijd aan gênante nederlaag tegen NAC

PSV is zaterdagavond ontsnapt aan een blamage tegen NAC Breda. De bezoekers waren lang op weg naar een stuntzege in Eindhoven, totdat Armando Obispo in blessuretijd een punt redde voor de koploper. Het werd 2-2.

PSV wilde uiteraard de rug rechten na de kansloze Champions League-nederlaag tegen Newcastle United van afgelopen woensdag. Eén van de dissonanten die avond was Yarek Gasiorowski. De Spanjaard zat zaterdagavond tegen NAC op de bank. Datzelfde gold voor Ivan Perisic, die vanwege zijn leeftijd (hij wordt bijna 37) rust kreeg van Peter Bosz. Daarnaast keerde Sergiño Dest terug in de basis en werd ook Noah Fernandez (18) voor de leeuwen gegooid.

Artikel gaat verder onder video

Dat resulteerde niet bepaald in een beter spelend PSV. De Eindhovenaren stelden enigszins teleur, maar kwamen halverwege de eerste helft tóch op voorsprong. Couhaib Driouech strafte een fout van Dennis Odoi af en zette de koploper van Nederland op 1-0. Het enige gevaar dat PSV daarvoor stichtte, kwam via Dennis Man, die met een kopbal de lat raakte.

Bizar slot eerste helft

NAC kon daar niet veel tegenover stellen, maar kwam vlak voor rust plots op gelijke hoogte. Boy Kemper knikte een vrije trap van Mo Nassoh achter Matej Kovar. Enkele seconden later werd het nog gekker in het Philips Stadion, toen Jerdy Schouten gigantisch in de fout ging. Charles-Andreas Brym leek dé kans te verprutsen, maar kreeg een herkansing toen zijn inzet zowel de linker- als de rechterpaal raakte. De bal ging er alsnog in, waardoor de club uit Breda met een voorsprong de kleedkamer opzocht.

Na rust werd het spel niet bepaald beter vanuit Eindhovense zijde en slaagde NAC er eigenlijk vrij makkelijk in om overeind te blijven. Hoewel de bezoekers zelf niets creëerden, gaven ze ook niet veel weg. PSV bleef ongelukkig in de aanval en een moment met Paul Wanner was illustratief voor de avond van de thuisploeg. De Duitser werd uitstekend vrijgespeeld door Joey Veerman, maar dacht dat hij in buitenspelpositie stond, waardoor hij de bal liet lopen.

Toch de gelijkmaker

Héél lang leek het erop dat PSV tegen een pijnlijke nederlaag aan zou lopen, want zoveel grote kansen wisten de Eindhovenaren niet bij elkaar te spelen. Tóch kwam de gelijkmaker er, toen gelegenheidsspits Armando Obispo een voorzet achter de sterk keepende Bielica kopte. Zodoende eindigde het duel in een gelijkspel.