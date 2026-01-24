PSV moet serieus rekening blijven houden met een winters vertrek van . Fulham heeft zich opnieuw gemeld bij de Eindhovense club met een verbeterd bod op de Amerikaanse spits, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano zaterdagavond.

De Premier League-club volgt Pepi al geruime tijd en deed eerder al twee pogingen om hem los te weken. Het meest recente bod zou rond de dertig miljoen euro hebben gelegen, maar dat bedrag was niet voldoende om PSV te overtuigen. Fulham laat het daar echter niet bij zitten en is teruggekeerd met een verhoogd voorstel van 32 miljoen euro. Volgens Romano zijn de onderhandelingen inmiddels in volle gang.

PSV ziet Pepi het liefst blijven, al liet het Eindhovens Dagblad eerder al doorschemeren dat een transfer niet volledig uitgesloten is. De international van de Verenigde Staten geldt in principe als eerste spits in het Philips Stadion, maar kende dit seizoen opnieuw de nodige fysieke tegenslag. Op dit moment staat Pepi aan de kant met een breukje in zijn arm. Tijdens zijn afwezigheid maakten Ismael Saibari en Guus Til een sterke indruk in de voorhoede.

Ook Alassane Pléa en Myron Boadu zijn voorlopig niet inzetbaar, wat de spoeling in de spitspositie dun maakt. Mocht Pepi alsnog vertrekken, dan zal de behoefte aan een extra aanvaller alleen maar toenemen. De 23-jarige spits ligt nog vast tot medio 2030 en kwam in 2023 voor tien miljoen euro over van FC Augsburg, dat hem destijds verhuurde aan FC Groningen.