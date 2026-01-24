PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen NAC Breda. De Eindhovenaren kampen met de nodige blessures, dus zal Peter Bosz moeten puzzelen. Wel heeft de oefenmeester weer terug; hij zal naar verwachting direct in de basis beginnen.

PSV verloor afgelopen woensdag met 3-0 bij Newcastle United in de Champions League en zag met Anass Salah-Eddine en Guus Til ook nog twee belangrijke krachten uitvallen met blessures. Hoewel Sergiño Dest wel weer mee zou kunnen doen tegen NAC na zijn blessure, kiest Bosz er waarschijnlijk voor om Mauro Júnior een linie naar achteren te halen om het gemis van Salah-Eddine op te vangen.

Dat betekent dat er een plek vrij komt op het middenveld. Naast Joey Veerman en Paul Wanner geeft Bosz daar waarschijnlijk een basisplaats aan het achttienjarige talent Noah Fernandez. De jonge Belg kwam in de Eredivisie al drie keer als invaller binnen de lijnen, terwijl hij in de KNVB Beker twee basisplaatsen had. Als hij tegen NAC aan de aftrap verschijnt, is dat voor hem zijn basisdebuut in de Eredivisie.

Met het wegvallen van Til en met Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Myron Boadu ook niet beschikbaar, moet Bosz flink puzzelen in zijn voorhoede. Daarin biedt de terugkeer van Ismael Saibari uitkomst. De Marokkaan was de afgelopen tijd actief op de Afrika Cup en zat tegen Newcastle United een schorsing uit. Hij zal naar verwachting in de punt van de aanval spelen tegen NAC.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovár; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Mauro Júnior; Fernandez, Veerman, Wanner; Man, Saibari, Perisic.