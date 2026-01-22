kan deze transferperiode alsnog de overstap maken naar Internazionale. Op basis van de berichtgeving tot dusver leek dat onwaarschijnlijk, maar de Nerazzurri hebben volgens La Gazzetta dello Sport 'een plan' om de buitenspeler bij PSV los te weken.

Het is al even duidelijk dat Inter zijn oog heeft laten vallen op de geroutineerde Kroaat. De 36-jarige aanvaller is echter van onschatbare waarde in Eindhoven en dus is de clubleiding van PSV niet geneigd Perisic te laten gaan. Het is nu vooral de vraag hoeveel druk de speler gaat uitoefenen op de bestuurders in Eindhoven, om de transfer rond te krijgen.

Volgens La Gazzetta wil Perisic namelijk dolgraag terugkeren bij de club waar hij tussen 2015 en 2022 meerdere periodes actief was. "Hij blijft maar liefdesberichten sturen naar Inter", zo valt er te lezen. "Hij zou graag terugkeren op het oude nest, zo'n kans dient zich natuurlijk niet vaak aan op deze leeftijd. Het probleem is echter PSV, dat de speler niet kwijt wil."

Inter heeft al een persoonlijk akkoord gevonden met Perisic, 'wat totaal niet lastig was'. De ploeg uit Milaan kan een nieuwe impuls op de rechterflank goed gebruiken, nu Denzel Dumfries al geruime tijd in de lappenmand ligt. En aangezien PSV Perisic niet wil verkopen, hoopt de Italiaanse club vooral op het eigen initiatief van de speler. Daar is nu al sprake van: de Kroaat zou richting de clubleiding in Eindhoven hebben aangegeven de overstap te willen maken.

Het plan van Inter

Volgens La Gazzetta heeft Inter een plan in zijn hoofd om Perisic in de laatste dagen van de transferperiode los te weken. Het begrijpt ook dat PSV de routinier nodig heeft om de play-offs van de Champions League te bereiken en die vervolgens winnend af te sluiten, maar als Bayern München volgende week in Eindhoven wint, zijn de Eindhovenaren waarschijnlijk uitgeschakeld. Dat zou volgens Inter het laatste duwtje kunnen zijn om Perisic binnen te halen. "Dus als Inter-fans Perisic terug willen zien in zwart en blauw, moeten ze volgende week voor Bayern juichen."