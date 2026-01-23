Live voetbal

Peter Bosz gaat in gesprek met Yarek Gasiorowski na persoonlijke fouten

Peter Bosz
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 januari 2026, 15:26

PSV-trainer Peter Bosz is razend enthousiast over verdediger Yarek Gasiorowski, maar zag hem de afgelopen periode wel fouten maken. Daarom gaat hij in gesprek met de Spaanse verdediger.

Op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met NAC Breda wordt Bosz gevraagd naar de vorm van Gasiorowski. De Spanjaard ging midweeks tegen Newcastle United meerdere keren in de fout. Mede door die persoonlijke missers kon PSV geen potten breken in het belangrijke Champions League-duel.

"Yarek heeft vanaf het eerste moment hier een geweldige impact gehad", wordt een complimenteuze Bosz op de persconferentie geciteerd door Voetbal International. "Zelden heb ik gezien dat een centrale verdediger direct zo’n hoog niveau haalt. Ik had een dip eigenlijk al eerder verwacht. Nu gaat hij twee keer in de fout, ja. Hij krijgt zeker aandacht van me. Ik ga rustig met hem zitten."

Bosz vergelijkt de situatie met die van Ryan Flamingo, die vorig seizoen voortvarend begon bij PSV, maar later terugviel in vorm. "Ryan had net zo’n impact als Yarek. Ze waren allebei zó goed, zo’n lange periode. Maar ook Ryan kreeg het op een gegeven moment moeilijker. In die zin kun je een parallel trekken. Je moet stabiel worden en ervan leren."

