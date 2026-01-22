Engelse media zijn hard voor PSV na afloop van de 3-0 nederlaag van de Eindhovenaren in de Champions League tegen Newcastle United. Het optreden van de ploeg van Peter Bosz wordt met de grond gelijkgemaakt.

‘Er zijn veel manieren om jezelf op een voetbalveld te vernietigen, maar PSV koos voor een van de meest voor de hand liggende methodes’, opent de Engelse kwaliteitskrant The Guardian donderdagochtend. ‘Door te kiezen voor een trage opbouw vanuit de verdediging tegen een tegenstander die hoog druk zet en aanvallers heeft met de snelheid en vaardigheid van Yoane Wissa en Anthony Gordon, was de kans groot dat het team van Bosz het onderspit zou delven.’

The Guardian vervolgt: ‘Bij vlagen ging het zo soepel voor Newcastle dat het moeilijk te geloven was dat dit de eerste uitnederlaag van PSV in tien maanden was.

Ook The Times haalt diezelfde statistiek aan. ‘Sinds maart hadden ze geen uitwedstrijd meer verloren. Bosz heeft PSV bovendien naar opeenvolgende Eredivisie-titels geleid en de club heeft in de competitie een voorsprong van zestien punten. Maar die statistieken en resultaten bleken niets waard, want de eerste 45 minuten van PSV waren ronduit vreselijk.’

‘Zo slecht zelfs dat de aanvankelijk luidruchtige 3.000 supporters achterin de Leazes End (harde kern, red.) muisstil vielen’, vervolgt de krant. ‘Zo’n defensieve prestatie hoort niet thuis in de Champions League.’