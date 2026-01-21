Live voetbal 10

Janssen: 'Ik denk dat Bosz stopt bij PSV'

Peter Bosz
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
21 januari 2026, 20:40   Bijgewerkt: 20:51

Theo Janssen denkt dat Peter Bosz na dit seizoen stopt als trainer van PSV, zo laat hij weten tijdens de Ziggo Sport-voorbeschouwing van het duel tussen Newcastle United en de Eindhovenaren. De analist vindt het opvallend dat de landskampioen nog altijd niets heeft gecommuniceerd over de toekomst van de oefenmeester, zeker na de recente uitspraken van Marcel Brands.

Algemeen directeur Brands liet zich op 11 januari bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN uit over de situatie van Bosz: “Daar hebben we twee keer samen wat gedronken en gegeten en het daar ook nog over gehad. Afgelopen woensdag hebben Earnest (Stewart, red.) en ik nog een gesprek gehad met zijn agent. Op basis daarvan hebben we donderdag ons laatste voorstel gedaan, dus de bal ligt nu bij Peter en zijn zaakwaarnemer”, sprak Brands.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk eerlijk gezegd: Marcel Brands heeft laatst gezegd: We hebben hem een laatste voorstel gedaan, binnen twee weken moet ‘ie beslissen of hij het gaat doen of niet. Ik denk dat het intern al lang bekend is of Bosz wel of niet doorgaat”, begint Janssen.

De analist deelt zijn persoonlijke gevoel: “Ik denk dat Peter stopt. Ik denk dat hij naar het Nederlands elftal wil. Anders had PSV al lang bekendgemaakt dat hij doorgaat, want daar heb je echt geen twee weken voor nodig. Intern heeft hij misschien al aangegeven: Ik stop ermee en ik wil na het WK bondscoach van Oranje worden”, aldus de trainer van amateurvereniging De Treffers.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft

Kieft prijst 'typische Ajax-speler' Godts: 'Hij heeft écht vertrouwen'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Edvardsen Ajax Villarreal

Invaller Edvardsen bezorgt Ajax tweede CL-zege van het seizoen

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Mikautadze Dolberg Villarreal Ajax

Teruglezen: zo won Ajax in extremis van Villarreal

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Newcastle - PSV

Newcastle United
21:00
PSV
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel