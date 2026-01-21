Theo Janssen denkt dat Peter Bosz na dit seizoen stopt als trainer van PSV, zo laat hij weten tijdens de Ziggo Sport-voorbeschouwing van het duel tussen Newcastle United en de Eindhovenaren. De analist vindt het opvallend dat de landskampioen nog altijd niets heeft gecommuniceerd over de toekomst van de oefenmeester, zeker na de recente uitspraken van Marcel Brands.

Algemeen directeur Brands liet zich op 11 januari bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN uit over de situatie van Bosz: “Daar hebben we twee keer samen wat gedronken en gegeten en het daar ook nog over gehad. Afgelopen woensdag hebben Earnest (Stewart, red.) en ik nog een gesprek gehad met zijn agent. Op basis daarvan hebben we donderdag ons laatste voorstel gedaan, dus de bal ligt nu bij Peter en zijn zaakwaarnemer”, sprak Brands.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk eerlijk gezegd: Marcel Brands heeft laatst gezegd: We hebben hem een laatste voorstel gedaan, binnen twee weken moet ‘ie beslissen of hij het gaat doen of niet. Ik denk dat het intern al lang bekend is of Bosz wel of niet doorgaat”, begint Janssen.

De analist deelt zijn persoonlijke gevoel: “Ik denk dat Peter stopt. Ik denk dat hij naar het Nederlands elftal wil. Anders had PSV al lang bekendgemaakt dat hij doorgaat, want daar heb je echt geen twee weken voor nodig. Intern heeft hij misschien al aangegeven: Ik stop ermee en ik wil na het WK bondscoach van Oranje worden”, aldus de trainer van amateurvereniging De Treffers.