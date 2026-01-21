Teruglezen: zo verloor PSV met duidelijke cijfers van Newcastle United

PSV kan in het uitduel met Newcastle United een grote stap naar de tussenronde van de Champions League zetten. Bij winst komen de Eindhovenaren op 11 punten, een aantal dat vermoedelijk genoeg is om de tussenronde te bereiken. PSV stuntte eerder dit seizoen al op Engelse bodem door Liverpool op Anfield met maar liefst 1-4 te kloppen. Lukt dat vanavond op Saint James' Park opnieuw? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Newcastle United - PSV.

LIVE Champions League: Newcastle United - PSV Sorteer op: Laatste Oudste AFGELOPEN Daar klinkt het laatste fluitsignaal. PSV gaat kansloos onderuit in Newcastle: 3-0. Bovendien vielen Salah-Eddine en Til geblesseerd uit en ontbreekt Gasiorowski volgende week tegen Bayern dus door een schorsing. Een zwarte avond voor de Eindhovenaren dus. PSV gaat kansloos onderuit in Newcastle en ziet tweetal geblesseerd uitvallen PSV leed een kansloze 3-0 nederlaag tegen Newcastle United. Anass Salah-Eddine en Guus Til vielen geblesseerd uit. Trainer Peter Bosz zag zijn team door persoonlijke fouten in de problemen komen. Sven Botman speelde voor Newcastle. Lees verder 🟨90+2' - Geel Obispo (3-0) Ook Obispo gaat op de bon, voor een overtreding op de zijlijn. 🟨90+1' - Geel Veerman (3-0) Ook Veerman krijgt nog geel, voor een overtreding op Elanga. In tegenstelling tot Gasiorowski kan de Volendammer 'm wel hebben. 🔄87' - Wissel Newcastle (3-0) Trippier mag gaan zitten, Joe Willock is zijn vervanger. 86' - Schot Driouech (3-0) Driouech dribbelt vanaf links naar binnen en gaat vanaf randje zestien op zoek naar de verre hoek, maar mikt 'm een halve meter naast. 83' - Kansje PSV (3-0) Een vrije trap van Veerman belandt op het hoofd van Gasiorowski, waarna Sildillia van dichtbij nog probeert om de bal van richting te veranderen. Dat lukt niet, Pope heeft 'm klem. 77' - Sildillia kopt over (3-0) De hoekschop belandt op het hoofd van Sildillia, maar die kan 'm niet tussen de palen koppen. 76' - Kans Woltemade (3-0) De invallers willen nog wat laten zien bij Newcastle. Elanga zet voor, Woltemade kopt maar Kovár vangt 'm. In de tegenstoot versiert Driouech een hoekschop. 🔄 73' - Til kan niet verder (3-0) Til moet de strijd staken, Flamingo komt er voor hem in. Schouten gaat daardoor naar het middenveld en Wanner lijkt nu een soort hangende spits te gaan worden. 72' - Blessure Til (3-0) Ai, nu is het Til die verzorging nodig heeft. Het is voor PSV te hopen dat de gelegenheidssspits niets ernstigs mankeert, gezien de blessures van Pepi, Pléa en Boadu. 🔄71' - Driedubbele wissel Newcastle (3-0) Newcastle wisselt: Gordon, Wissa en Joelinton maken plaats voor Elanga, Ramsey en Woltemade. 70' - Kans Wissa (3-0) Barnes ontsnapt op rechts, zet voor naar Wissa maar die komt al vallend niet tot een doelpoging. Daar lag het weer helemaal open. ⚽65' - Newcastle scoort opnieuw (3-0) BREAKING Newcastle komt op 3-0. Het is Harvey Barnes die het doet; na een lange pass van doelman Pope verlengt Schouten de bal verkeerd en kan Barnes diagonaal raak schieten. Einde verhaal voor PSV, voor zover dat nog niet het geval was. 🔄63' - Dubbele wissel PSV (2-0) Bosz brengt twee verse krachten op de vleugels: Driouech en Bajraktarevic lossen Perisic en Man af in het laatste halfuur. 🟨 62' - Geel Gasiorowski (2-0) Gasiorowski gaat bij het drukzetten fel door op zijn tegenstander en ziet geel, dat kost hem een schorsing voor het treffen met Bayern van volgende week.