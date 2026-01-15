De uitbreiding van het Philips Stadion gaat mogelijk nog groter zijn dan gedacht, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. PSV wil uiterlijk eind februari een knoop doorhakken over het definitieve plan. In het gunstigste geval zal de capaciteit dan met meer dan 20.000 plekken toenemen, waarmee de Johan Cruijff ArenA gepasseerd kan worden als grootste stadion van Nederland.

Begin oktober vorig jaar meldde het ED dat PSV ambieert om het stadion uit te breiden. Het Philips Stadion biedt momenteel plaats aan 35.000 toeschouwers. De krant schreef dat dit aantal na de uitbreiding rond de 48.000 plaatsen moest komen te liggen. Eind oktober tekenden de regerend landskampioen en gemeente Eindhoven een overeenkomst voor het verbouwen van het stadion.

Nu blijkt dat het stadion mogelijk nog groter gaat worden dan gedacht, zo schrijft het ED. Uiterlijk eind februari wil PSV een beslissing hebben genomen over de ‘voorkeursvariant’ van de verbouwing. Hoe dan ook zullen er met de verbouwing 10.000 plaatsen bijkomen. Mochten alle vier de zijdes worden uitgebreid, is het volgens de regionale krant ‘aannemelijk’ dat de capaciteit met 20.000 of meer plaatsen zal toenemen.

Daarmee bestaat de kans dat het Philips Stadion de titel van grootste stadion van Nederland overneemt van de Johan Cruijff ArenA. Het stadion van Ajax beschikt officieel namelijk over 56.120 plaatsen. Weet PSV een uitbreiding van meer dan 21.120 plekken te realiseren, zal vanaf 2030 het grootste stadion van Nederland niet langer in Amsterdam, maar in Eindhoven staan.