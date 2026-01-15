Internazionale wil terughalen naar Milaan. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het transferbedrag gaat echter een belangrijke rol spelen, want PSV zal de belangrijke routinier niet zomaar laten gaan.

Wil Inter de buitenspeler weer aan de selectie toevoegen, zal er 'een gigantisch bedrag' moeten worden betaald. De kans is dan ook klein dat deze transfer de komende weken doorgang zal vinden. De Nerazzurri zouden 'enkele miljoenen' willen betalen voor Perisic, maar daarvoor zal PSV het gesprek niet aangaan met de ploeg van onder andere Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

Elfrink noemt niet precies welk bedrag de Eindhovenaren verlangen, maar rept wel over een 'flinke stapel miljoenen'. Dat lijkt ook een logisch standpunt, omdat de Kroaat een enorme waarde vertegenwoordigt voor de koploper van de Eredivisie. Aan de hand van doelpunten en vooral assists voegt Perisic nog altijd veel toe aan het aanvalsspel van PSV, terwijl hij qua leiderschap en ervaring belangrijk is voor de ploeg van Peter Bosz.

PSV strijdt nog altijd op drie fronten (beker, Eredivisie en Champions League) en kan daarbij grotere sommen aan prijzengeld winnen dan de miljoenen die Inter lijkt te willen betalen. Verder is Perisic volgens Elfrink gelukkig in Eindhoven en wil hij zich optimaal voorbereiden op het WK van 2026.