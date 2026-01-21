PSV is woensdagavond kansloos onderuitgegaan in het uitduel bij Newcastle United in de Champions League: 3-0. De Eindhovenaren werkten zichzelf door persoonlijke fouten in de nesten in de eerste helft en kwamen geen moment in de buurt van een overwinning. Tot overmaat van ramp vielen met en óók nog eens twee belangrijke pionnen geblesseerd uit bij de ploeg van trainer Peter Bosz.

Bij PSV keerde Afrika Cup-ganger Salah-Eddine direct terug in de basis. Daardoor verhuisde Mauro Júnior van de linksbackpositie naar het middenveld. Killian Sildillia was als rechtsback de vervanger van de geblesseerde Sergiño Dest. In de spits koos Bosz andermaal voor Guus Til. Bij de thuisploeg had de Nederlandse verdediger Sven Botman een basisplaats.

PSV begon moeizaam aan het duel. Meerdere slippertjes van Yarek Gasiorowski werden in de openingsfase niet bestraft, maar een fout van doelman Matej Kovár leidde binnen tien minuten alsnog de openingstreffer in. Een pass door het midden van de Tsjechische sluitpost werd op het middenveld onderschept, waarna het achterin helemaal open lag bij PSV. Spits Yoann Wissa werd via Joelinton aangespeeld en frommelde de bal binnen: 1-0. PSV stelde er weinig tegenover en kwam nauwelijks in de buurt van het doel van Nick Pope.

Na een klein halfuur spelen ontsnapte Newcastle-aanvoerder Bruno Guimarães aan een rode kaart. De Braziliaan ging vol op de enkel van Joey Veerman staan, die schreeuwend naar de grond ging. De Duitse scheidsrechter Daniel Siebert hield het echter bij geel. Nog geen vijf minuten later lag vervolgens ook de tweede goal van de avond in het net. Deze keer werd een fout van Gasiorowski wél fataal. Een te korte terugspeelbal op Kovár van de verdediger werd onderschept door Wissa, die breed legde op Gordon: 2-0. Op slag van rust volgde een volgende domper voor PSV: Salah-Eddine verstapte zich en kon niet verder; Armando Obispo was zijn vervanger. Even later viel ook Guimarães uit aan Newcastle-zijde en kwam PSV diep in blessuretijd voor het eerst tot een doelpoginkje, het schot van Paul Wanner leverde Pope echter geen problemen op en dus gingen beide ploegen met een 2-0 ruststand aan de thee.

Na rust kwam er weinig verandering in het spelbeeld, ook niet toen Bosz met Couhaib Driouech en Esmir Bajraktarevic twee verse krachten op de vleugels binnen de lijnen bracht. Gasiorowski pakte wel een gele kaart, wat de verdediger een schorsing oplevert voor het treffen met Bayern van volgende week. Guus Til haalde bovendien de eindstreep niet: net als Salah-Eddine moest hij met een blessure naar de kant. Het is te hopen voor Bosz dat zijn kwetsuur meevalt, gezien het grote aantal spitsen dat momenteel in de lappenmand zit bij PSV. Op het moment dat Til uitviel, was het bovendien al 3-0 voor Newcastle. Die kwam van de voet van Harvey Barnes, die na een lange bal van achteruit opdook voor Kovár en met een diagonaal schot afdrukte.

Door de kansloze nederlaag blijft PSV na zeven duels op acht punten staan. Daarmee staan de Eindhovenaren nog altijd bij de eerste 24 ploegen en dus op een plek die recht geeft op een plek in de tussenronde. Volgende week zal die positie moeten worden verdedigd in het thuisduel met Bayern, dat al zeker is van een plek bij de eerste acht (die rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finale betekent) en dus enkel een winstpremie heeft om voor te spelen.