Alle scenario’s op een rij: zo gaat PSV door in de Champions League

Na de kansloze nederlaag bij Newcastle United komt alles voor PSV aan op de laatste speeldag van de Champions League. FCUpdate.nl zet de drie mogelijke scenario’s voor de Eindhovenaren op een rijtje.
PSV verloor woensdagavond op bezoek bij Newcastle United (3-0) en staat momenteel op acht punten. De ploeg van Peter Bosz boekte eerder overwinningen tegen Liverpool en Napoli en pakte een punt in Griekenland bij Olympiakos. Dat betekent dat PSV nu op de 22ste plaats staat.
Om deel te kunnen nemen aan de tussenronde moet PSV bij de eerste 24 ploegen eindigen. Volgende week wordt de laatste speelronde in de groepsfase afgewerkt en dan zal duidelijk worden hoe alle clubs ervoor staan.
Winnen van Bayern wordt geen makkelijke opgave, maar bij een zege lijkt PSV zeker van de tussenronde. De Eindhovenaren zouden dan op elf punten komen en daardoor stijgen op de ranglijst. Theoretisch kunnen concurrenten PSV nog inhalen, maar gezien het doelsaldo van de mogelijke rivalen lijkt dat niet aannemelijk. Een overwinning tegen Bayern zou in de praktijk voldoende moeten zijn.
Een gelijkspel maakt het een stuk lastiger. Dan kunnen veel ploegen PSV nog voorbijstreven op de ranglijst: dertien in totaal. Voor sommige clubs is dat echter niet realistisch. Zo zou Ajax bij winst gelijk kunnen komen met PSV, maar de Amsterdammers hebben een veel slechter doelsaldo.
Voor PSV is het dan vooral belangrijk dat minimaal drie van de volgende acht voorwaarden uitkomen:
Verliezen tegen Bayern, gezien de topvorm van de Duitse ploeg niet ondenkbaar, maakt het erg lastig. In dat geval mogen maximaal twee ploegen PSV nog voorbijstreven, terwijl tien clubs die mogelijkheid hebben. Één ploeg gaat sowieso over PSV heen als het onderuit gaat. Dat is namelijk Ajax of Olympiakos, want deze twee clubs spelen tegen elkaar.
Tot slot is ook een scenario mogelijk waarin PSV verliest van Bayern. Dan blijft de ploeg van Peter Bosz op acht punten staan, momenteel goed voor plek 22. PSV mag dan nog ingehaald worden door maximaal 2 ploegen. Er zijn tien ploegen die dat zouden kunnen. Doordat Olympiakos en Ajax tegen elkaar spelen, gaat hoe dan ook één ploeg over een verliezend PSV heen. Dat betekent dat nog 1 ploeg PSV mag passeren. Daarnaast is het voor PSV belangrijk om niet ruim te verliezen van Bayern München. Dat kan er voor zorgen dat clubs PSV op doelsaldo kunnen passeren.
Voor PSV moet in dit scenario in ieder geval aan zeven van de volgende acht voorwaarden worden voldaan:
