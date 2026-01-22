Live voetbal

Alle scenario’s op een rij: zo gaat PSV door in de Champions League

Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Joey Veerman vieren een treffer voor PSV
Foto: © Imago / Realtimes
22 januari 2026, 12:22

Na de kansloze nederlaag bij Newcastle United komt alles voor PSV aan op de laatste speeldag van de Champions League. FCUpdate.nl zet de drie mogelijke scenario’s voor de Eindhovenaren op een rijtje.

PSV verloor woensdagavond op bezoek bij Newcastle United (3-0) en staat momenteel op acht punten. De ploeg van Peter Bosz boekte eerder overwinningen tegen Liverpool en Napoli en pakte een punt in Griekenland bij Olympiakos. Dat betekent dat PSV nu op de 22ste plaats staat.

Om deel te kunnen nemen aan de tussenronde moet PSV bij de eerste 24 ploegen eindigen. Volgende week wordt de laatste speelronde in de groepsfase afgewerkt en dan zal duidelijk worden hoe alle clubs ervoor staan.

Wat gebeurt er als PSV wint?

Winnen van Bayern wordt geen makkelijke opgave, maar bij een zege lijkt PSV zeker van de tussenronde. De Eindhovenaren zouden dan op elf punten komen en daardoor stijgen op de ranglijst. Theoretisch kunnen concurrenten PSV nog inhalen, maar gezien het doelsaldo van de mogelijke rivalen lijkt dat niet aannemelijk. Een overwinning tegen Bayern zou in de praktijk voldoende moeten zijn.

Wat gebeurt er als PSV gelijkspeelt?

Een gelijkspel maakt het een stuk lastiger. Dan kunnen veel ploegen PSV nog voorbijstreven op de ranglijst: dertien in totaal. Voor sommige clubs is dat echter niet realistisch. Zo zou Ajax bij winst gelijk kunnen komen met PSV, maar de Amsterdammers hebben een veel slechter doelsaldo.

Voor PSV is het dan vooral belangrijk dat minimaal drie van de volgende acht voorwaarden uitkomen:

  1. Napoli wint niet van Chelsea
  2. AS Monaco verliest van Juventus
  3. Bodø/Glimt wint niet van Atlético Madrid
  4. Olympiakos wint niet van Ajax
  5. Bayer Leverkusen verliest van Villarreal
  6. FC Kopenhagen wint niet van Barcelona
  7. Athletic Bilbao wint niet van Sporting Portugal

Wat gebeurt er als PSV verliest?

Verliezen tegen Bayern, gezien de topvorm van de Duitse ploeg niet ondenkbaar, maakt het erg lastig. In dat geval mogen maximaal twee ploegen PSV nog voorbijstreven, terwijl tien clubs die mogelijkheid hebben. Één ploeg gaat sowieso over PSV heen als het onderuit gaat. Dat is namelijk Ajax of Olympiakos, want deze twee clubs spelen tegen elkaar.

Tot slot is ook een scenario mogelijk waarin PSV verliest van Bayern. Dan blijft de ploeg van Peter Bosz op acht punten staan, momenteel goed voor plek 22. PSV mag dan nog ingehaald worden door maximaal 2 ploegen. Er zijn tien ploegen die dat zouden kunnen. Doordat Olympiakos en Ajax tegen elkaar spelen, gaat hoe dan ook één ploeg over een verliezend PSV heen. Dat betekent dat nog 1 ploeg PSV mag passeren. Daarnaast is het voor PSV belangrijk om niet ruim te verliezen van Bayern München. Dat kan er voor zorgen dat clubs PSV op doelsaldo kunnen passeren.

Voor PSV moet in dit scenario in ieder geval aan zeven van de volgende acht voorwaarden worden voldaan:

  1. Napoli verliest van Chelsea
  2. FC Kopenhagen verliest van Barcelona
  3. Bilbao verliest van Sporting Portugal
  4. Club Brugge wint niet van Marseille (en PSV verliest niet te ruim)
  5. Bodø/Glimt wint niet van Atlético Madrid
  6. Union Sint-Gillis wint niet van Atalanta
  7. Pafos FC wint niet van Slavia Praag
  8. Benfica wint niet van Real Madrid

Veerman

Veerman hekelt 'schandalige' uitspraak Siebert na aanslag van Bruno Guimarães

Stije Resink van FC Groningen

Groot nieuws: Benfica werkt aan komst Stije Resink

PSV verliest van Newcastle United

PSV gaat kansloos onderuit in Newcastle en ziet tweetal geblesseerd uitvallen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Bayern München heeft zich al geplaatst. Zullen een aantal spelers rust geven. Dus komen niet met de sterkste ploeg.

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
7
18
21
2
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool
7
6
15
5
Spurs
7
8
14
6
Paris SG
7
10
13
7
Newcastle
7
10
13
8
Chelsea
7
6
13
9
Barcelona
7
5
13
10
Sporting
7
5
13
11
Man City
7
4
13
12
Atlético
7
3
13
13
Atalanta
7
1
13
14
Inter
7
6
12
15
Juventus
7
4
12
16
Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray
7
0
10
18
Qarabağ
7
-2
10
19
Marseille
7
0
9
20
Leverkusen
7
-4
9
21
Monaco
7
-6
9
22
PSV
7
1
8
23
Athletic
7
-4
8
24
Olympiakos
7
-5
8
25
Napoli
7
-5
8
26
København
7
-6
8
27
Club Brugge
7
-5
7
28
Bodø/Glimt
7
-2
6
29
Benfica
7
-4
6
30
Pafos
7
-6
6
31
R. Union SG
7
-10
6
32
Ajax
7
-12
6
33
Frankfurt
7
-9
4
34
Slavia
7
-11
3
35
Villarreal
7
-10
1
36
Kairat
7
-14
1

