Ismael Saibari schuldbewust na incident met handdoek in Afrika Cup-finale

Ismael Saibari PSV
Foto: © Imago/realtimes
23 januari 2026, 14:33

Ismael Saibari heeft in gesprek met ESPN teruggeblikt op de ophef die er afgelopen week rondom hem is ontstaan. De middenvelder van PSV kwam in opspraak tijdens de finale van de Afrika Cup, nadat hij probeerde de handdoek van de doelman weg te nemen.

Zondagavond werd in Rabat de finale van de Afrika Cup gespeeld tussen Senegal en Marokko. In de verlenging maakte Senegal de enige goal van de wedstrijd, waardoor het als winnaar uit de strijd kwam. Na afloop van de wedstrijd gingen er beelden rond van Saibari, die in de negentigste minuut werd gewisseld. Als wisselspeler probeerde hij namelijk te voorkomen dat reservedoelman Yehvann Diouf de handdoek aan zijn collega Mendy kon geven.

Er klonk veel kritiek op de actie van Saibari, die een dag na de wedstrijd besloot om het spelershotel van Senegal te bezoeken om zijn excuses aan te bieden aan Mendy. In gesprek met ESPN-verslaggeefster Aletha Leijdelmeijer blikt hij nu voor het eerst terug op het opvallende incident.

"Toen ik thuiskwam, zag ik ook hoe slecht het eruitzag", vertelt Saibari. "Daarom heb ik meteen mijn verontschuldigingen gestuurd naar iemand van Senegal. Op het vliegveld heb ik Mendy ook nog gezien, om mij persoonlijk bij hem te verontschuldigen. Het is opgelost, het is klaar. We moeten het achter ons laten."

Saibari vervolgt: "Er speelden veel emoties mee. Het gebeurde in the heat of the moment. Ik heb het uitgelegd aan de Senegalese spelers, dus het is klaar."

Senegal - Marokko

1 - 0
Gespeeld op 18 jan. 2026
Competitie: Afrika Cup
Seizoen: 2025 Morocco

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
9
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

