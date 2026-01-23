heeft in gesprek met ESPN teruggeblikt op de ophef die er afgelopen week rondom hem is ontstaan. De middenvelder van PSV kwam in opspraak tijdens de finale van de Afrika Cup, nadat hij probeerde de handdoek van de doelman weg te nemen.

Zondagavond werd in Rabat de finale van de Afrika Cup gespeeld tussen Senegal en Marokko. In de verlenging maakte Senegal de enige goal van de wedstrijd, waardoor het als winnaar uit de strijd kwam. Na afloop van de wedstrijd gingen er beelden rond van Saibari, die in de negentigste minuut werd gewisseld. Als wisselspeler probeerde hij namelijk te voorkomen dat reservedoelman Yehvann Diouf de handdoek aan zijn collega Mendy kon geven.

Er klonk veel kritiek op de actie van Saibari, die een dag na de wedstrijd besloot om het spelershotel van Senegal te bezoeken om zijn excuses aan te bieden aan Mendy. In gesprek met ESPN-verslaggeefster Aletha Leijdelmeijer blikt hij nu voor het eerst terug op het opvallende incident.

"Toen ik thuiskwam, zag ik ook hoe slecht het eruitzag", vertelt Saibari. "Daarom heb ik meteen mijn verontschuldigingen gestuurd naar iemand van Senegal. Op het vliegveld heb ik Mendy ook nog gezien, om mij persoonlijk bij hem te verontschuldigen. Het is opgelost, het is klaar. We moeten het achter ons laten."

Saibari vervolgt: "Er speelden veel emoties mee. Het gebeurde in the heat of the moment. Ik heb het uitgelegd aan de Senegalese spelers, dus het is klaar."