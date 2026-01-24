Teruglezen: zo legde NAC PSV bijná over de knie

Eredivisiekoploper PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het PSV van Peter Bosz verloor midweeks van Newcastle United in de Champions League en moet woensdag, in de laatste speelronde van de competitiefase, een ticket voor de tussenronde zien veilig te stellen tegen Bayern München. Tussendoor moet er echter wel worden afgerekend met provinciegenoot NAC, dat onder leiding van trainer Carl Hoefkens trijdt tegen degradatie. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion in Eindhoven, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - NAC Breda.

LIVE Eredivisie: PSV - NAC Breda Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! Het duel eindigt in 2-2 Het zit erop! Na dertien zeges op rij speelt PSV gelijk tegen NAC: 2-2. 92'- Toch de gelijkmaker! Obispo kopt de gelijkmaker binnen! Daar is alsnog de 2-2. 90'- Zes minuten blessuretijd We krijgen zes minuten blessuretijd. 87'- Slotminuten breken aan Het einde van de wedstrijd komt in zicht. Komen er nog grote kansen voor PSV? Tot dusverre blijft NAC redelijk makkelijk overeind in het Philips Stadion. 81'- Ook Bielica krijgt geel Bielica neemt teveel tijd voor een doeltrap en wordt daarvoor bestraft met geel. 81'- Flamingo voor Driouech Driouech wordt naar de kant gehaald door Bosz. Flamingo komt in de ploeg bij PSV. 79'- Saibari pakt geel Saibari wordt teruggefloten door Higler en maakt een wegwerpgebaar. De arbiter is daar niet van gediend en presenteert hem de gele kaart. PSV-fans woest op Dennis Higler Ondertussen richten de PSV-fans hun pijlen op Higler. De scheidsrechter wordt massaal uitgescholden. Lees hieronder meer. PSV-supporters schelden Dennis Higler uit tijdens duel met NAC Breda Tijdens de wedstrijd PSV-NAC Breda uitten PSV-supporters hun frustratie richting scheidsrechter Dennis Higler na een gele kaart voor Paul Wanner. De beslissing leidde tot boosheid in het Philips Stadion. Lees verder 76'- Belangrijke redding Bielica Prachtige save van Bielica! Perisic verlengt een voorzet, die vervolgens voor de voeten van Bajraktarevic valt. De Pool is echter op zijn post en redt knap. 74'- NAC-wissels jagen de boel op Achter de goal van PSV lopen de spelers van NAC warm. Zodra er een duel zich afspeelt rond die plek, peppen de wissels hun ploeggenoten flink op. Dat was zojuist bijvoorbeeld goed te zien bij routinier Holtby. 71'- Grote kans voor Saibari Een verre ingooi van PSV valt goed voor Saibari, die de bal van dichtbij kan inschieten. Zijn inzet wordt echter nog aangeraakt, waardoor het een hoekschop wordt voor de thuisploeg. 70'- Nog dik twintig minuten PSV heeft nog twintig minuten om de stand om te draaien. Ondertussen brengt NAC Ayew in de ploeg. Hij vervangt Soumano. 65'- Mislukte poging Saibari Een schietkans voor Saibari vanaf de rand van de zestien, maar zijn poging gaat hoog over. 60'- PSV nog niet dicht bij gelijkmaker Ook na rust blijft PSV het moeilijk hebben met NAC. De thuisploeg slaagde er nog niet in om écht serieuze kansen te creëren voor de gelijkmaker. 59'- Perisic gaat invallen Bosz roept Perisic bij zich om zich klaar te maken voor een invalbeurt. De Kroaat, die rust kreeg van de oefenmeester, moet het tij keren bij de Eindhovenaren. Laad meer