Teruglezen: zo legde NAC PSV bijná over de knie

PSVNAC
Foto: © Imago / Realtimes
Luuk van Grinsven
24 januari 2026, 21:58

Eredivisiekoploper PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het PSV van Peter Bosz verloor midweeks van Newcastle United in de Champions League en moet woensdag, in de laatste speelronde van de competitiefase, een ticket voor de tussenronde zien veilig te stellen tegen Bayern München. Tussendoor moet er echter wel worden afgerekend met provinciegenoot NAC, dat onder leiding van trainer Carl Hoefkens trijdt tegen degradatie. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion in Eindhoven, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - NAC Breda.

LIVE Eredivisie: PSV - NAC Breda

2u geleden

21:57

Afgelopen! Het duel eindigt in 2-2

Het zit erop! Na dertien zeges op rij speelt PSV gelijk tegen NAC: 2-2.

2u geleden

21:51

92'- Toch de gelijkmaker!

Obispo kopt de gelijkmaker binnen! Daar is alsnog de 2-2.

2u geleden

21:50

90'- Zes minuten blessuretijd

We krijgen zes minuten blessuretijd. 

2u geleden

21:47

87'- Slotminuten breken aan

Het einde van de wedstrijd komt in zicht. Komen er nog grote kansen voor PSV? Tot dusverre blijft NAC redelijk makkelijk overeind in het Philips Stadion. 

2u geleden

21:41

81'- Ook Bielica krijgt geel

Bielica neemt teveel tijd voor een doeltrap en wordt daarvoor bestraft met geel.

2u geleden

21:40

81'- Flamingo voor Driouech

Driouech wordt naar de kant gehaald door Bosz. Flamingo komt in de ploeg bij PSV. 

2u geleden

21:39

79'- Saibari pakt geel

Saibari wordt teruggefloten door Higler en maakt een wegwerpgebaar. De arbiter is daar niet van gediend en presenteert hem de gele kaart. 

2u geleden

21:37

PSV-fans woest op Dennis Higler

Ondertussen richten de PSV-fans hun pijlen op Higler. De scheidsrechter wordt massaal uitgescholden. Lees hieronder meer.

PSV-supporters schelden Dennis Higler uit tijdens duel met NAC Breda

PSV-supporters schelden Dennis Higler uit tijdens duel met NAC Breda

Tijdens de wedstrijd PSV-NAC Breda uitten PSV-supporters hun frustratie richting scheidsrechter Dennis Higler na een gele kaart voor Paul Wanner. De beslissing leidde tot boosheid in het Philips Stadion.

Lees verder

2u geleden

21:36

76'- Belangrijke redding Bielica

Prachtige save van Bielica! Perisic verlengt een voorzet, die vervolgens voor de voeten van Bajraktarevic valt. De Pool is echter op zijn post en redt knap. 

2u geleden

21:35

74'- NAC-wissels jagen de boel op

Achter de goal van PSV lopen de spelers van NAC warm. Zodra er een duel zich afspeelt rond die plek, peppen de wissels hun ploeggenoten flink op. Dat was zojuist bijvoorbeeld goed te zien bij routinier Holtby. 

2u geleden

21:31

71'- Grote kans voor Saibari

Een verre ingooi van PSV valt goed voor Saibari, die de bal van dichtbij kan inschieten. Zijn inzet wordt echter nog aangeraakt, waardoor het een hoekschop wordt voor de thuisploeg. 

2u geleden

21:30

70'- Nog dik twintig minuten

PSV heeft nog twintig minuten om de stand om te draaien. Ondertussen brengt NAC Ayew in de ploeg. Hij vervangt Soumano.

2u geleden

21:24

65'- Mislukte poging Saibari

Een schietkans voor Saibari vanaf de rand van de zestien, maar zijn poging gaat hoog over.

 

2u geleden

21:20

60'- PSV nog niet dicht bij gelijkmaker

Ook na rust blijft PSV het moeilijk hebben met NAC. De thuisploeg slaagde er nog niet in om écht serieuze kansen te creëren voor de gelijkmaker. 

2u geleden

21:19

59'- Perisic gaat invallen

Bosz roept Perisic bij zich om zich klaar te maken voor een invalbeurt. De Kroaat, die rust kreeg van de oefenmeester, moet het tij keren bij de Eindhovenaren. 

