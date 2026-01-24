Supporters van PSV uitten zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda hun frustratie richting Dennis Higler. De scheidsrechter werd in de tweede helft uitgescholden in het Philips Stadion.

De vlam sloeg in de pan na een gele kaart voor Paul Wanner in minuut 58. De aanvallende middenvelder van PSV zette een tackle in en leek de bal te spelen, maar tegelijkertijd vloog tegenstander Boy Kemper ook de lucht in. Supporters zongen duidelijk hoorbaar ‘Higler, hoerenjong’.

De ergernis in het stadion was niet los te zien van de tussenstand (1-2). PSV-watcher Rik Elfrink schreef op X: “Paul Wanner krijgt geel van Higler, terwijl hij de bal speelt. Niet goed gezien van de scheids, maar daardoor staat PSV niet op achterstand. De ploeg is in deze fase geen schim van de machine die eerder dit seizoen huishield in de Eredivisie.”

In de 65ste minuut nam de frustratie toe, doordat Higler het spel stillegde na een ogenschijnlijke hoofdblessure bij NAC-spits Moussa Soumano. Commentator Teun de Boer merkte op: “Uiteindelijk blijkt er niet eens verzorging nodig te zijn, dus zal Higler een beetje spijt hebben van zijn beslissing. Maar de regels schrijven voor: als het een hoofdblessure betreft, moet je als scheidsrechter wel.”