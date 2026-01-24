PSV is plots dicht bij komst van Alphadjo Cissè

PSV staat op punt om zich te versterken met . Dat meldt de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio zaterdagmiddag op zijn website.

Cissè is een negentienjarige aanvallende middenvelder die op dit moment door Hellas Verona wordt verhuurd aan Serie B-club US Catanzaro. Hij kent een prima seizoen op het tweede Italiaanse voetbalniveau, met zes doelpunten en één assist in twintig competitiewedstrijden.

Cissè, tevens Italiaans jeugdinternational, is volgens Di Marzio dicht bij een transfer naar PSV. De doorgaans goed ingevoerde transferspecialist voegt er wel aan toe dat het nog valt te bezien of Catanzaro zal instemmen met een onmiddellijk vertrek van de belofte.

Onduidelijk is op dit moment of Cissè meteen zal aansluiten bij de hoofdmacht van PSV, of dat hij in eerste instantie bij Jong PSV zal instromen. De rechtspoot vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van 2,2 miljoen euro. Hij heeft nog een contract tot medio 2029 bij Hellas Verona.