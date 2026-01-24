Henk Spaan heeft zich gestoord aan enkele uitspraken van Peter Bosz na de kansloze Champions League-nederlaag die PSV afgelopen woensdag leed bij Newcastle United (3-0). De columnist beticht de PSV-trainer van ‘Trumpiaanse wartaal’.

Ajax leed afgelopen woensdag een kansloze nederlaag op bezoek bij Newcastle United. De Eindhovenaren werden bij vlagen van het kastje naar de muur gestuurd en verloren uiteindelijk door doelpunten Yoane Wissa, Anthony Gordon en Harvey Barnes met ruime cijfers in Engeland.

Bosz zei na afloop een persconferentie ‘vertrouwen te putten’ uit het verlies tegen Newcastle United. "We hebben Newcastle onder druk gezet, waardoor zij ook niet echt aan het voetballen toekwamen. Dat hebben we goed en gedurfd gedaan. Daardoor zijn wij niet in de problemen gekomen. Ja, als wij een fout maken en zij scoren, is iedereen in paniek. Ik niet”, zei de trainer onder meer.

Spaan nam met verbijstering kennis van de woorden van Bosz. “Bosz legde uit dat Newcastle heel weinig kansen had gecreëerd tegen zijn team. PSV nog minder, maar dat zo’n sterk elftal als Newcastle zo weinig kansen had geschapen tegen zijn solide verdediging, gaf Bosz veel vertrouwen voor de wedstrijd tegen Bayern”, schrijft hij in zijn column voor Het Parool.

“Ik hoop niet dat hij dat soort dingen ook tegen zijn spelers zegt. Ik zie de hoofden van Til, Perisic en Veerman al voor me. Heeft Peter Bosz te vaak naar Trumps wartaal geluisterd, zullen ze denken”, refereert Spaan aan de Amerikaanse president Donald Trump. “Meteen doen ze hun oortjes in en zetten ze white noise op.”

“Wat hebben wij, de kijkers, gezien? Een falende Gasiorowski. Mag hij niet meedoen tegen Bayern en wist Bosz dat al? Zeg dat dan”, vervolgt Spaan. “Een falende Schouten, die bij het tweede doelpunt Gasiorowski een te zachte breedtebal geeft, dezelfde falende ‘centrumverdediger’ Schouten die ver voor zijn verdediging een bal terug kopt in de voeten van Harvey Barnes, die de 3-0 maakt. Dat gaf Bosz het vertrouwen op een resultaat tegen Bayern? Ik houd het op motiverend bedoelde praatjes van een doorgeslagen Ratelband.”