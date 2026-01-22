Peter Bosz haalt veel vertrouwen uit de 3-0 nederlaag van PSV op bezoek bij Newcastle United. De coach van de Eindhovenaren is over het algemeen tevreden over wat zijn ploeg in Engeland heeft laten zien.

"Ik vind dat we moedig gespeeld hebben en Newcastle flink onder druk hebben gezet", reageert Bosz na afloop van de vrij kansloze nederlaag in Engeland. "Wij zijn naar Newcastle gekomen, wetende dat we tegen een hele sterke ploeg uit de Premier League zouden spelen. Ik vind dat wij het goed gedaan hebben door de tegenstander met veel energie en intensiteit onder druk te zetten."

Bosz vervolgt: "Ik haal hier heel erg veel vertrouwen uit. Ik vind dat zij in een thuiswedstrijd heel weinig kansen tegen ons hebben gecreëerd. Wij hebben zelf helemaal niets gecreëerd, maar zij ook heel weinig. Als je dat tegen zo’n ploeg kunt, geeft dat vertrouwen. Dat zal misschien niet iedereen begrijpen, maar het is echt zo. Je kunt ook uit wedstrijden die je niet wint vertrouwen halen."

De trainer van de Eindhovenaren wordt vervolgens gevraagd of PSV is afgetroefd, maar die conclusie deelt hij niet. "Nee, dat vind ik totaal niet. Dat meen ik echt. Ik vind dat we terecht verloren hebben, maar ik vind niet dat we tegen een ploeg hebben gespeeld die ons met de rug tegen de muur heeft gezet en over ons heen is gelopen."

Toch zijn er ook zorgen voor Bosz en PSV. Anass Salah-Eddine moest in de 45ste minuut worden vervangen door Armando Obispo, omdat de linksback te veel klachten had om verder te spelen. Hetzelfde gold voor Guus Til, die in de 73ste minuut geblesseerd het veld moest verlaten.

Bosz reageerde na afloop ook op de twee blessuregevallen. "Salah-Eddine ziet er, zoals het er nu uitziet, wat ernstiger uit. Maar als we morgen thuiskomen, gaan we kijken", besluit Bosz, die overigens benadrukt dat PSV niet compleet is afgeslacht.