Borst hoort hoogte bod op Pepi: 'Wat? Meteen verkopen natuurlijk'

Hugo Borst
Foto: © ESPN
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
25 januari 2026, 10:02   Bijgewerkt: 10:21

Ricardo Pepi wordt veelal gelinkt aan het Engelse Fulham, dat een flink bedrag op tafel wil leggen voor de Amerikaanse spits van PSV. Als het aan Hugo Borst ligt, laten de Eindhovenaren hem binnenkort gaan.

Zaterdag deelde transferexpert Fabrizio Romano dat de Londenaren een bod van 32 miljoen hebben gedaan op de momenteel geblesseerde Pepi. Als Borst dat hoort bij De Eretribune op ESPN, slaat hij steil achterover. "Wat? 32 miljoen? Tuurlijk moet je dat doen", reageert de journalist. Kees Kwakman is het daarmee eens. "Strik eromheen. Hij doet toch bijna nooit mee, dan kun je hem net zo goed verkopen." Borst voegt nog toe dat Pepi 'niet eens' basisspeler is.

Dat is wel een licht vertekend beeld, aangezien Pepi dit seizoen met meerdere blessures kampte en vaak niet honderd procent fit was. Bovendien werkte de tandem Guus Til - Ismael Saibari naar behoren. Pepi ligt er nu waarschijnlijk tot maart uit met een armblessure. Volgens Borst moet een eventueel vervolg in de Champions League geen factor zijn voor de clubleiding bij het genoemde bod. "Meteen verkopen natuurlijk. Ik zou het voor 25 miljoen ook nog doen."

Kees Kwakman snapt wel dat PSV niet direct toehapt. "Ze zullen vast denken: dit is onze eerste spits, die laten we in de winter niet zomaar gaan." stelt de voormalige speler van onder meer NAC Breda. "Maar nu is hij geblesseerd en het ziet ernaar uit dat je in Champions League uitgeschakeld wordt. Het kampioenschap mag geen probleem meer worden. Dan mag je deze kans eigenlijk niet laten liggen." Verder zijn Alassane Pléa en Myron Boadu op de weg terug, terwijl de hoop is dat Til niet lang in de ziekenboeg zit.

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
15
8
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Ajax
20
13
37
3
Feyenoord
19
20
36
4
NEC
19
16
35
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

