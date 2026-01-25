PSV is tóch bereid mee te werken aan het vertrek van naar Internazionale, ongeacht de uitkomst van het Champions League-duel met Bayern München van komende woensdag. Dat claimt het Italiaanse L'Interista althans. De Kroaat zou persoonlijk al rond zijn met zijn voormalige werkgever over een contract tot medio 2027.

Medio januari doken voor het eerst geruchten op over een mogelijke terugkeer van Perisic bij Inter, de club waar hij tussen 2015 en 2022 ook al onder contract stond. PSV zou op dat moment echter geen medewerking hebben willen verlenen aan een winterse transfer van de Kroaat, die in Eindhoven zeer gewaardeerd wordt en nog vastligt tot medio 2027.

Artikel gaat verder onder video

De laatste stand van zaken was dat Inter (volgens het gezaghebbende La Gazzetta dello Sport althans) in de laatste dagen van de transferperiode zou willen toeslaan en daarbij gebruik zou willen maken van de mogelijke uitschakeling van PSV in de Champions League. Komende woensdag sluiten de Eindhovenaren de competitiefase af met een thuiswedstrijd tegen het reeds geplaatste Bayern München.

Inmiddels zou er echter een draai hebben plaatsgevonden en zou PSV nu bereid zijn om Perisic na Bayern-thuis te laten gaan, ongeacht of de tussenronde van het miljardenbal nou wel of niet bereikt wordt. "Perisic heeft sinds de eerste interesse van Inter consequent (bij PSV, red) aangedrongen op een terugkeer op het oude nest, een oprechte wens die PSV naar verwachting binnenkort zal inwilligen", aldus L'Interista.

Perisic is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV, dat hem in september 2024 tot veler verrassing transfervrij oppikte nadat zijn contract bij Hajduk Split eerder dat jaar was beëindigd. Sindsdien speelde de Kroaat, die momenteel exact 150 interlands achter zijn naam heeft, 62 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Daarin was hij 21 keer trefzeker en gaf hij net zo vaak de assist bij een treffer van een teamgenoot.