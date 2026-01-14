PSV kan onverwacht te maken krijgen met belangstelling voor Ivan Perišić. Volgens de Italiaanse journalist Pasquale Guarro en het platform FCInter1908 staat de 36-jarige Kroaat op de radar van Internazionale, dat zich oriënteert op versterking aan de zijkant.

De aanleiding ligt bij de blessure van Denzel Dumfries. Inter is daardoor op zoek naar een extra wingback die direct inzetbaar is. João Cancelo gold lange tijd als serieuze optie, maar de Portugees koos uiteindelijk voor een terugkeer naar FC Barcelona. Daardoor zijn de Milanezen genoodzaakt verder te kijken en is Perišić één van de namen die intern circuleert. Trainer Cristian Chivu zou bij de clubleiding hebben aangedrongen op de komst van de ervaren PSV’er. Dat weet Guarro, die doorgaans goed geïnformeerd is rondom Inter-nieuwtjes.

Perišić speelde tussen 2015 en 2022 al voor Inter en kent de club en haar omgeving door en door. Een lange aanpassingsperiode lijkt dan ook niet nodig. Bij PSV is men echter allesbehalve enthousiast over een tussentijds vertrek van de routinier. De Kroaat is een belangrijke schakel in het elftal van Peter Bosz en ligt bovendien nog vast tot de zomer van 2027.

Inter zoekt vooral een tijdelijke oplossing voor de komende maanden en richt zich daarom op spelers die per direct inzetbaar zijn. Naast Perišić worden ook Dan Ndoye van Nottingham Forest en Roger Fernandes van Al Ittihad genoemd als mogelijke kandidaten.