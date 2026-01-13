Live voetbal

Aad de Mos oppert Thijs Dallinga als extra spits bij PSV

13 januari 2026, 06:25

Aad de Mos denkt dat PSV door de blessure van Ricardo Pepi op zoek moet naar een extra spits. De voormalig trainer vindt dat de Eindhovenaren een poging moeten wagen bij de Nederlander Thijs Dallinga, die op dit moment actief is bij Bologna.

PSV won afgelopen zaterdag met 5-1 van Excelsior, maar zag in dat duel wel Pepi uitvallen met een armblessure. De verwachting is dat de aanvalsleider minstens twee maanden niet inzetbaar is bij de titelfavoriet van de Eredivisie. Die blessure komt allesbehalve gelegen. Alessane Pleá en Myron Boadu, de andere centrumspitsen van PSV, zijn namelijk ook geblesseerd.

Daarom lijkt middenvelder Guus Til opnieuw de aangewezen persoon om de rol van diepste aanvaller te gaan invullen bij PSV. Toch zou De Mos adviseren om een lijntje uit te gooien naar Dallinga. “Er is één iemand van wie ik denk dat hij geschikt zou zijn. Ik denk dat hij een profiel heeft dat bij PSV past en goed is in het strafschopgebied”, vertelt de oud-oefenmeester bij het Eindhovens Dagblad.

“Hij heeft er al een paar in de Serie A in liggen. Daar heeft hij het aardig gedaan en dat geeft voldoening”, vervolgt De Mos. Dit seizoen maakte Dallinga drie officiële goals namens Bologna, terwijl hij vorig seizoen zeven treffers produceerde.

De Mos streept twee andere namen direct af: “Joshua Zirkzee is denk ik niet haalbaar en Joël Piroe zal bij Leeds United blijven.”

