Het Nederlands elftal heeft de kwaliteiten om komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wereldkampioen te worden, zo stelt Jan Poortvliet in gesprek met De Volkskrant. Oranje moet dan echter niet ‘zakelijk’ gaan spelen, want dan gaat het volgens de negentienvoudig international nooit lukken.

Het Nederlands elftal reist komende zomer af naar Noord-Amerika voor het WK. De beste wedstrijden die Oranje de afgelopen tijd heeft gespeeld, waren in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. “De twee duels tussen Nederland en Spanje waren de mooiste wedstrijden in tijden”, memoreert Poortvliet. “Daar zat alles in: beleving, vrijheid, omschakelen. Als ik daarnaar kijk, denk ik: wij gaan dat WK winnen.”

In de interlandperiodes die volgden, trok dat gevoel weer weg bij de interim-trainer van FC Eindhoven. “Dan wordt het later weer zakelijk. En als Nederland zakelijk speelt, gaan wij nooit een WK winnen”, weet Poortvliet, die stelt dat Ronald Koeman over een ‘geweldige selectie’ beschikt. “Als ik Donyell Malen zie bij AS Roma, poeh. Heerlijk, dat mannetje, gooi hem maar in de ploeg. Al is het vaak net niet met hem, als puntje bij paaltje komt.”

“Nederland heeft zulke goede voetballers, daar kun je een grote som van maken. Kwalitatief gezien kunnen wij wereldkampioen worden”, denkt de oud-verdediger. Toch denkt hij dat de andere grote landen over iets extra’s beschikken ten opzichte van Nederland. “Kunnen we soms ook zo schofterig zijn als Argentinië? Hebben wij de ultieme kwaliteit van Frankrijk, als die echt opstaan? Of het tikitaka van Spanje?”, vraagt hij zich af. “En onderschat ook Portugal niet.”