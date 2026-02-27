Henk ten Cate hoopt nog altijd op de komst van , zo laat hij weten bij het Algemeen Dagblad. De vleugelspeler van West Ham United staat voor een belangrijke keuze: óf mogelijk met het Nederlands elftal naar het WK, óf met Suriname national football team de play-offs in en daarna naar het WK. Bij ESPN werd onlangs gemeld dat Oranje Summerville nog niet heeft benaderd.

Voor Summerville dient zich dus een belangrijke keuze aan. De aanvaller is bezig aan een goed seizoen in de Premier League met West Ham, maar werd nog nooit opgeroepen door Ronald Koeman voor het Nederlands elftal. Dik een week geleden vertelde Milan van Dongen bij Voetbalpraat dat Summerville nog niet is benaderd door Oranje. “Dat is heel bizar”, sprak Karim El Ahmadi vol verbijstering.

Is Oranje te laat bij Summerville?

Bij Suriname kan Summerville sowieso aansluiten bij de nationale ploeg. Natio strijdt in maart voor een plek op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Eerst neemt de ploeg van bondscoach Ten Cate het op tegen Bolivia national football team in de play-offs. Mocht die wedstrijd worden gewonnen, dan volgt een finaleduel met Iraq national football team.

WK-deelname met Suriname is voor Summerville dus eveneens niet vanzelfsprekend, maar Ten Cate gelooft in zijn komst: “Ik heb stiekem ook nog een beetje hoop op Crysencio Summerville van West Ham United”, begint de 71-jarige oefenmeester. De vraag is alleen of de aanvaller voor zijn kans bij Oranje wil gaan. “Wellicht wel. En dat begrijp ik ook. Niet alleen bij Summerville, maar bij heel veel jongens die nu tussen de grofweg 22 en 24 jaar zijn, speelt die afweging mee. Alleen al qua salaris kan het flink uitmaken als je ‘Nederland’ achter je naam hebt staan”, aldus Ten Cate.

“Crysencio speelt momenteel voortreffelijk, maar ik ga niet over de selectie van Oranje, dat is aan Ronald. We moeten het afwachten. Als wij ons met Suriname plaatsen voor het WK, opent dat wellicht weer nieuwe deuren”, vervolgt de ervaren trainer, die ook nog hoopt op de komst van Danilho Doekhi en Javairo Dilrosun.