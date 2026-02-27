lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Vitesse. De 22-jarige buitenspeler bevestigt in gesprek met Voetbal International dat hij komende zomer wil vertrekken uit Arnhem. De voormalig jeugdspeler van Manchester United weigert zijn ambities te temperen en spreekt openlijk over zijn ultieme doel, spelen in de Champions League.

Afgelopen winter lag er al een mogelijkheid om te vertrekken. Dat zou Vitesse, dat zich in zwaar weer bevindt, financieel hebben geholpen. Toch koos Hoogewerf ervoor te blijven. “Het zou vooral goed voor Vitesse zijn geweest”, erkent hij. “Maar voor mij is het belangrijk om nu stappen te zetten die goed zijn voor mijn carrière, in plaats van te kiezen voor het geld.”

De aanvaller, die interesse genoot uit onder meer Turkije, Spanje en de Verenigde Staten, vond een winterse overstap niet het juiste moment. “Halverwege het seizoen verkassen is lastig. Bovendien bevalt mijn vrouw bijna van ons derde kind. Dat past nu niet goed.” In de zomer moet het anders worden. “Komende zomer ga ik voor een stap. Dat hebben we open en eerlijk besproken, dat is voor mij en Vitesse het beste.”

Champions League droom

Ondanks zijn omzwervingen is de droom van Hoogewerf onveranderd. “Mijn droom is nog altijd om in de Champions League te spelen.” Een stap buiten Europa, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, ziet hij daarom voorlopig niet zitten. “Wat is de weg terug na de VS? Dat wordt moeilijker als je uit Europa weggaat.”

Het tekent de ambitie van de aanvaller, die op zijn zestiende Ajax verruilde voor Manchester United. Die doorbraak op Old Trafford kwam er uiteindelijk niet. Hoogewerf is daar eerlijk over. “Ik wilde slagen en mijn debuut maken in het eerste van Manchester. Voor mijn gevoel ben ik dan niet geslaagd.”

Zelfkritisch over gedrag

Volgens Hoogewerf lag dat niet aan zijn kwaliteiten. “Ik was goed genoeg”, stelt hij, verwijzend naar zijn trainingen met het eerste elftal. Toch wijst hij vooral naar zichzelf als het gaat om waarom het misging.

“Ik ben niet altijd de makkelijkste jongen geweest”, zegt hij openhartig. “Ik heb veel mijn mond opengetrokken en overal een mening over. Ik was best vervelend, ging altijd en overal in discussie. Soms werd ik agressief, meestal werd ik irritant als ik boos was.”

Ook bij Borussia Mönchengladbach, waar hij na zijn Engelse periode terechtkwam, botste het. Inmiddels zegt hij daarin stappen te hebben gezet. “Ik weet nu dat ik niet verder ga komen als ik tegen iedereen en overal een mening heb. Ik kan er beter mee omgaan.”

Doorbraak bij Vitesse

In Arnhem voelt Hoogewerf dat hij weer vooruitgang boekt. Hij spreekt zelf van een doorbraak dit seizoen en merkt dat zijn spel overtuigender is geworden. “Ik weet dat ik in elk team belangrijk kan zijn.”

Eerst wil hij het seizoen met Vitesse goed afsluiten. Daarna moet de volgende stap volgen, met de Champions League als ultieme doel. “Ik ben nog altijd jong”, benadrukt hij. En dus blijft de droom springlevend.