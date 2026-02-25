is door de Australische justitie veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij een illegaal gokschandaal in de A-League. De Mexicaanse middenvelder heeft toegegeven dat hij in vijf wedstrijden in de seizoenen 2023 en 2024 opzettelijk gele kaarten pakte in samenwerking met een externe partij. Volgens de rechtbank heeft hij daarmee de integriteit van de competitie aangetast. Dávila krijgt een boete van 11.000 Australische dollar opgelegd en ontloopt een gevangenisstraf.

Dávila heeft gele kaarten bewust uitgelokt, zodat winst gemaakt kon worden via weddenschappen. Australische autoriteiten identificeerden vijftig verdachte inzetten rond een wedstrijd van 9 december 2023, allemaal gerelateerd aan het aantal gele kaarten. Die transacties leverden volgens lokale media meer dan 200.000 Australische dollar op (120.000 euro). Hoewel niet is bewezen dat Dávila zelf direct geld ontving uit het gokcircuit, achtte de rechtbank zijn rol ernstig genoeg voor een duidelijke sanctie. Ook teamgenoten Clayton Lewis en Kearyn Baccus werden gestraft, maar zij ontliepen een formele veroordeling onder voorwaarden.

Na afloop van de zitting reageert Dávila via sociale media en neemt hij verantwoordelijkheid. “Ik respecteer de uitspraak van de rechtbank en accepteer mijn verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd”, schrijft hij. Dávila geeft aan dat de periode na de beschuldigingen tot de zwaarste uit zijn loopbaan behoorde. “Deze ervaring laat mij met een duidelijke les achter”, aldus de middenvelder, die erkent dat het proces hem dwong kritisch naar zijn carrière en beslissingen te kijken. “Mijn inzet is nu om altijd met integriteit en verantwoordelijkheid te handelen."

Voor Nederlandse voetbalfans is Dávila geen onbekende. In zijn jeugd gold hij als groot talent. Op twintigjarige leeftijd werd hij vastgelegd door Chelsea, dat hem in het seizoen 2011/12 verhuurde aan Vitesse. Hij kwam tot twee optredens in de Eredivisie en één wedstrijd in de KNVB Beker.

Einde van profloopbaan

De sportieve loopbaan van de inmiddels 34-jarige Dávila lijkt definitief voorbij. Macarthur FC ontbond zijn contract al in juni 2024, direct nadat de eerste beschuldigingen aan het licht kwamen, en de club heeft zich sindsdien volledig gedistantieerd van de voormalig aanvoerder. Vanwege zijn status als clubloze speler en de lopende schorsingen is zijn marktwaarde inmiddels tot nul gedaald. Hoewel de Australische voetbalbond nog geen officiële levenslange schorsing heeft gecommuniceerd, merkte de rechter tijdens de uitspraak op dat de professionele carrière van de Mexicaan effectief beëindigd is.