Ernest Faber heeft voor het eerst gereageerd op de ophef rond zijn tijdelijke afwezigheid bij Heracles Almelo. De trainer van de hekkensluiter miste begin deze week een uitlooptraining, wat leidde tot felle kritiek van supporters en analisten. Volgens Faber is de ontstane commotie echter zwaar overdreven. Verder haalt hij uit naar supporters die eieren tegen de spelersbus gooiden.

De afwezigheid van Faber bij de uitlooptraining van maandag zorgde voor flinke beroering rond Heracles Almelo. Supporters van de Eredivisie-hekkensluiter hingen bij het stadion een spandoek op en analisten zetten in praatprogramma’s vraagtekens bij de rol en geloofwaardigheid van de trainer.

Faber miste één veldsessie en gebruikte, naar eigen zeggen, de hersteldag en de daaropvolgende vrije dinsdag om intern met de staf te sparren over de penibele situatie van de club. Toch ontstond het beeld dat hij zich had teruggetrokken op een cruciaal moment in de degradatiestrijd.

Woensdagochtend keerde Faber terug op het trainingsveld, waar opvallend veel media en belangstellenden aanwezig waren. De oefenmeester reageert tegenover Tubantia geërgerd op de ontstane commotie en spreekt van een 'storm in een glas water'.

Wat zegt Faber over zijn afwezigheid?

"Er is een enorme commotie ontstaan omdat ik de uitlooptraining van maandag heb gemist. Dinsdag waren we vrij, that’s it. Maandag was ik gewoon op de club, in mijn normale kleren", zegt Faber. "Ik heb ’s ochtends aan de groep uitgelegd dat ik een dubbelfunctie heb en dat ik de hersteldag en de vrije dinsdag wilde gebruiken om iets extra’s met de staf te doen, gezien de situatie van de club."

Faber baalt ervan dat analisten die uitspraken deden in de media geen contact met hem zochten. Wel vindt hij dat Heracles de situatie had kunnen voorkomen. "Zeker. Dat hebben we intern rechtgezet. Ondanks alle goede bedoelingen moet alle communicatie over voetbal voortaan via mij lopen. Nogmaals: er is niets bijzonders gebeurd. Maar als alles zo wordt opgeblazen, vraag ik me af wat het nut nog is om dingen toe te lichten."

Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles uitten ontevreden supporters hun onvrede met een opvallend spandoek bij het Asito Stadion. "Circus Almelo: Als TD vluchten voor je problemen om als trainer geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen", stond daarop. Ook werden bij terugkomst uit Deventer eieren gegooid richting de spelersbus. Faber is niet blij met die ontwikkelingen.

"Het helpt in elk geval niet. Denk je dat spelers hier beter van gaan voetballen?", vraagt hij hardop. "Als je Heracles kapot wilt maken, moet je vooral zo doorgaan. Het zelfvertrouwen is al broos. Kritiek mag, maar wel op een normale manier. Geloof me: we moeten positief blijven. Alles is nog mogelijk."