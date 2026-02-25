Prestianni plaatst en verwijdert explosieve tweet: 'Wat een schande!'

heeft woensdag voor extra olie op het vuur gezorgd door een felle boodschap op X te plaatsen en die kort daarna weer te verwijderen. De Benfica-aanvaller tweette venijnig over de gang van zaken rond zijn schorsing na de vermeende racistische uitlating richting Vinícius Júnior.

In de inmiddels verwijderde post schreef hij: “Sla iemand openlijk in het gezicht; geen straf. Iemand schorsen zonder enig bewijs.” Ook voegde hij daaraan toe: “Ze doen niet eens meer moeite om het met Real Madrid te verbergen. Wat een schande.”

Artikel gaat verder onder video

Prestianni deelt zijn boodschap nadat de UEFA besloot om het beroep van Benfica tegen zijn voorlopige schorsing af te wijzen. Daardoor mist Prestianni woensdagavond de return in de Champions League-play-off tegen Real Madrid.

UEFA houdt vast aan schorsing na beschuldiging rond Vinícius

De zaak draait om het eerste duel tussen Benfica en Real Madrid, waarin Prestianni in aanvaring kwam met Vinícius Júnior. Na een doelpunt van de Braziliaan, die juichte bij de cornervlag, ontstond een opstootje dat het duel bijna tien minuten stillegde.

Volgens Vinícius noemde de Argentijn hem een aap. Prestianni ontkent die beschuldiging met klem. Op beelden is te zien hoe hij tijdens het gesprek zijn shirt voor zijn mond houdt. De UEFA activeerde tijdens de wedstrijd het antiracismeprotocol, maar gaf aan dat er destijds geen direct bewijs tegen de Benfica-speler was.

Toch besloot de disciplinaire commissie hem maandag voorlopig voor één duel te schorsen. Ondertussen trainde Prestianni nog mee met de selectie in Madrid, in afwachting van de uitspraak Woensdag volgde echter de definitieve tik: het beroepsorgaan van de UEFA bevestigde die beslissing. Daarmee blijft Prestianni buitenspel in de return in Madrid.

Benfica en Mourinho kiezen de aanval

Benfica schaarde zich vanaf het eerste moment achter zijn speler en benadrukte dat Prestianni’s gedrag binnen de club 'altijd werd gekenmerkt door respect'. Volgens de Portugese topclub stonden de Real-spelers die beweerden de uitlating te hebben gehoord te ver weg om dit daadwerkelijk te kunnen vaststellen.

Ook trainer José Mourinho nam het op voor zijn aanvaller en plaatste vraagtekens bij de rol van Vinícius. De oefenmeester stelde dat er 'altijd iets gebeurt' in stadions waar de Braziliaan speelt en wees op diens uitbundige viering bij het doelpunt.

Aan de andere kant noemde doelman Thibaut Courtois het onjuist om de viering van Vinícius te gebruiken als rechtvaardiging voor mogelijk racisme. Kylian Mbappé verklaarde zelfs dat hij de vermeende belediging vijf keer zou hebben gehoord.