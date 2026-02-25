heeft spijt dat hij op jonge leeftijd geen Engels heeft geleerd. De 38-jarige aanvaller van Inter Miami CF spreekt zich daar openlijk over uit in een interview in de Mexicaanse podcast Miro de Atrás.

Messi blikt terug op situaties waarin hij met beroemde en invloedrijke mensen in contact kwam, maar zich door het taalprobleem soms 'half onwetend' voelde. “Ik had de tijd om in ieder geval Engels te leren en ik deed het niet. Daar heb ik diep spijt van”, aldus de Argentijn.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Messi besef je op jonge leeftijd niet altijd hoe belangrijk zulke keuzes later kunnen zijn. “Wat ben ik een idioot geweest. Ik heb mijn tijd verspild. Als je jong bent, denk je alleen aan voetbal. Je staat niet stil bij wat later belangrijk kan zijn."

Les voor zijn kinderen

De voormalig speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain benadrukt dat hij zijn kinderen juist wél stimuleert om talen te leren en zich breed te ontwikkelen. “Ik zeg altijd tegen mijn kinderen hoe belangrijk het is om te studeren en je voor te bereiden”, vertelt hij.

Messi maakt duidelijk dat succes op het veld niet betekent dat andere vaardigheden minder belangrijk zijn. “Voetbal duurt niet voor altijd”, klinkt het nuchter.

Zijn cijfers bij Inter Miami

Sportief blijft Messi ondertussen indruk maken in de Major League Soccer. In het seizoen 2025 werd hij topscorer van de competitie met 29 doelpunten. Sinds zijn komst in 2023 noteerde hij bij Inter Miami tientallen doelpunten en assists in alle competities, waarmee hij een sleutelrol speelt in het succes van de club.