De frustratie droop van het gezicht van Lionel Messi na de seizoensopener van Inter Miami in de MLS. Na de 3-0 nederlaag tegen LAFC had de Argentijn zijn emoties niet onder controle. Hij stormde zichtbaar geïrriteerd richting de tunnel waar de arbitrage het veld verliet, om zijn ongenoegen persoonlijk kenbaar te maken.
Messi voelde zich gedurende de wedstrijd herhaaldelijk het slachtoffer van stevige, volgens hem gevaarlijke overtredingen. Die woede was na afloop nog niet bekoeld. Camera’s legden vast hoe hij in volle vaart richting de scheidsrechters liep en Luis Suárez hem ternauwernood tegenhield. De Uruguayaanse spits voorkwam daarmee mogelijk ook een disciplinaire sanctie. De MLS zal het incident naar verwachting beoordelen; een officiële waarschuwing of sanctie behoort tot de mogelijkheden.
Sportief kreeg Inter Miami in het LA Coliseum een pijnlijke opdoffer. Son Heung-Min, de recordaankoop van LAFC, leverde acht minuten voor de rust de assist op de openingstreffer van David Martínez en legde daarmee de basis voor een overtuigende avond voor de thuisploeg.
Na rust probeerde Miami, met een onopvallende Messi, de controle te herpakken. Het werd echter 2-0 via Denis Bouanga, die profiteerde van een diepe bal van Timothy Tillman en een ongelukkige positie van doelman Dayne St. Clair. In blessuretijd bepaalde invaller Nathan Ordaz de eindstand op 3-0.
Aah meneer heeft de scheidsrechter eens niet mee, gelijk op de tenen getrapt.
