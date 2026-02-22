Live voetbal 6

Messi verliest controle na afgang Inter Miami: Suárez grijpt in

Lionel Messi
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 februari 2026, 12:15

De frustratie droop van het gezicht van Lionel Messi na de seizoensopener van Inter Miami in de MLS. Na de 3-0 nederlaag tegen LAFC had de Argentijn zijn emoties niet onder controle. Hij stormde zichtbaar geïrriteerd richting de tunnel waar de arbitrage het veld verliet, om zijn ongenoegen persoonlijk kenbaar te maken.

Messi voelde zich gedurende de wedstrijd herhaaldelijk het slachtoffer van stevige, volgens hem gevaarlijke overtredingen. Die woede was na afloop nog niet bekoeld. Camera’s legden vast hoe hij in volle vaart richting de scheidsrechters liep en Luis Suárez hem ternauwernood tegenhield. De Uruguayaanse spits voorkwam daarmee mogelijk ook een disciplinaire sanctie. De MLS zal het incident naar verwachting beoordelen; een officiële waarschuwing of sanctie behoort tot de mogelijkheden.

LAFC deelt harde tik uit in seizoensopener

Artikel gaat verder onder video

Sportief kreeg Inter Miami in het LA Coliseum een pijnlijke opdoffer. Son Heung-Min, de recordaankoop van LAFC, leverde acht minuten voor de rust de assist op de openingstreffer van David Martínez en legde daarmee de basis voor een overtuigende avond voor de thuisploeg.

Na rust probeerde Miami, met een onopvallende Messi, de controle te herpakken. Het werd echter 2-0 via Denis Bouanga, die profiteerde van een diepe bal van Timothy Tillman en een ongelukkige positie van doelman Dayne St. Clair. In blessuretijd bepaalde invaller Nathan Ordaz de eindstand op 3-0.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.760 Reacties
1.244 Dagen lid
19.471 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Aah meneer heeft de scheidsrechter eens niet mee, gelijk op de tenen getrapt.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.760 Reacties
1.244 Dagen lid
19.471 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Aah meneer heeft de scheidsrechter eens niet mee, gelijk op de tenen getrapt.

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

