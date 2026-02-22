Na een moeizaam eerste halfjaar tankt weer wat vertrouwen bij Feyenoord. De spits maakte drie doelpunten in zijn laatste vier officiële wedstrijden; vorige week bezorgde hij Feyenoord met een rake penalty een overwinning op Go Ahead Eagles. In gesprek met ESPN zegt Tengstedt dat hij nog altijd ‘niet tevreden’ is over zijn speeltijd.

Dit seizoen staat Tengstedt op 5 doelpunten in 450 speelminuten, ofwel 1 per 90 minuten. “De cijfers per goal zijn goed. Dat moet natuurlijk ook als spits. Dat is voor mij belangrijk. Maar natuurlijk wil ik meer minuten maken. Daarvoor train ik elke dag. Mezelf laten zien. We hebben natuurlijk met Ayase Ueda een andere goede spits die het goed doet. Dat zie je elke dag. Maar soms hoopte ik dat ik eerder in kon vallen.”

“Ik ben ook een spits, dan is het soms lastig om in twee, vijf of zeven minuten het verschil te maken. Dan heb je liever twintig minuten. Ik probeerde mijn beste kant te laten zien. Gelukkig is dat de laatste periode wat meer dan voorheen”, merkt Tengstedt op. Slechts twee weken geleden kreeg hij echter een forse tik, toen Robin van Persie bij absentie van alle andere spitsen koos voor Jakub Moder tegen FC Utrecht.

"Om eerlijk te zijn was dat moeilijk. Ik verwachtte dat niet”, geeft de Deen toe. “We kwamen van twee wedstrijden waarin ik scoorde tegen Heracles en Real Betis. Ik hoopte en verwachtte om te spelen, om eerlijk te zijn. Dat was niet het geval. Ik was nog meer verrast dat ik niet binnen de lijnen kwam als invaller. Dat is voetbal. Zo gaat dat soms. Ik moet hard werken om meer te spelen."

Tengstedt speelde zelfs met de gedachte om in de winter al te vertrekken. "Misschien toch wel een beetje. Ik wil voetbal spelen. Daar hou ik van. Als je niet speelt, is het lastig. Ik wil altijd spelen. Maar ik ben ook iemand die niet zomaar opgeeft. Ik werk hard en focus op mezelf, wat ik kan verbeteren. Dan hoop ik dat ik meer kansen krijg om te laten zien wat ik kan op het veld."