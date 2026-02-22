Live voetbal 1

Tengstedt dacht aan razendsnel vertrek bij Feyenoord: 'Ik ben niet tevreden'

Feyenoord-spits Casper Tengstedt
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 februari 2026, 10:55   Bijgewerkt: 11:12

Na een moeizaam eerste halfjaar tankt Casper Tengstedt weer wat vertrouwen bij Feyenoord. De spits maakte drie doelpunten in zijn laatste vier officiële wedstrijden; vorige week bezorgde hij Feyenoord met een rake penalty een overwinning op Go Ahead Eagles. In gesprek met ESPN zegt Tengstedt dat hij nog altijd ‘niet tevreden’ is over zijn speeltijd.

Dit seizoen staat Tengstedt op 5 doelpunten in 450 speelminuten, ofwel 1 per 90 minuten. “De cijfers per goal zijn goed. Dat moet natuurlijk ook als spits. Dat is voor mij belangrijk. Maar natuurlijk wil ik meer minuten maken. Daarvoor train ik elke dag. Mezelf laten zien. We hebben natuurlijk met Ayase Ueda een andere goede spits die het goed doet. Dat zie je elke dag. Maar soms hoopte ik dat ik eerder in kon vallen.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben ook een spits, dan is het soms lastig om in twee, vijf of zeven minuten het verschil te maken. Dan heb je liever twintig minuten. Ik probeerde mijn beste kant te laten zien. Gelukkig is dat de laatste periode wat meer dan voorheen”, merkt Tengstedt op. Slechts twee weken geleden kreeg hij echter een forse tik, toen Robin van Persie bij absentie van alle andere spitsen koos voor Jakub Moder tegen FC Utrecht.

"Om eerlijk te zijn was dat moeilijk. Ik verwachtte dat niet”, geeft de Deen toe. “We kwamen van twee wedstrijden waarin ik scoorde tegen Heracles en Real Betis. Ik hoopte en verwachtte om te spelen, om eerlijk te zijn. Dat was niet het geval. Ik was nog meer verrast dat ik niet binnen de lijnen kwam als invaller. Dat is voetbal. Zo gaat dat soms. Ik moet hard werken om meer te spelen."

Tengstedt speelde zelfs met de gedachte om in de winter al te vertrekken. "Misschien toch wel een beetje. Ik wil voetbal spelen. Daar hou ik van. Als je niet speelt, is het lastig. Ik wil altijd spelen. Maar ik ben ook iemand die niet zomaar opgeeft. Ik werk hard en focus op mezelf, wat ik kan verbeteren. Dan hoop ik dat ik meer kansen krijg om te laten zien wat ik kan op het veld."

➡️ Meer over Feyenoord

Verdient Casper Tengstedt meer speeltijd bij Feyenoord?

Laden...
19 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Schreuder is boos na Ajax - NEC

Dick Schreuder is woest na Ajax - NEC en smijt met waterfles

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
  • 6
Ajax-speler Steven Berghuis

Ajax en NEC in evenwicht in Amsterdam, Nijmegenaren behouden derde plaats

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
  • 8
Vitezslav Jaros van Ajax

Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

  • vr 20 februari, 19:06
  • 20 feb. 19:06
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Casper Tengstedt

Casper Tengstedt
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (1 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
9
3
2024/2025
Verona
25
6
2024/2025
Benfica
0
0
2023/2024
Benfica
17
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel