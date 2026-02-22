Live voetbal 6

Kraay: 'Ik heb slecht nieuws: Ten Hag houdt Naujoks in de gaten'

Erik ten Hag bij FC Twente
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 februari 2026, 11:48   Bijgewerkt: 12:02

FC Twente volgt de ontwikkeling van Noah Naujoks nauwlettend, zo weet Hans Kraay junior. De analist van ESPN is goed bevriend met Erik ten Hag, de technisch directeur van Twente, en verklapt dat Excelsior moet vrezen dat Ten Hag zich gaat melden.

Naujoks is met 7 doelpunten uit 21 wedstrijden bezig aan een goed seizoen. Bij Goedemorgen Eredivisie vraagt Kraay aan tafelgast Stijn van Gassel, de doelman van Excelsior, om diens mening over Naujoks. “Is hij ondergewaardeerd? Is hij over het hoofd gezien? Kan hij hogerop?”

“Ik denk dat je het mooi zegt”, antwoordt Van Gassel daarop. “Hij heeft een fantastisch seizoen. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord. Vorig jaar begon het volgens mij al te draaien bij hem in de Keuken Kampioen Divisie. Ik denk dat hij die lijn nu doortrekt.”

“Hij maakt veel goals, is belangrijk voor het team en brengt veel energie. Tegenwoordig speelt hij in de spits, op negen. In de zestien is hij altijd aanwezig. Sterk en slim. Hij loopt ook door op iedere bal”, beschrijft Van Gassel verder.

Kraay roept ook een wedstrijd van Naujoks in herinnering: het bekerduel met PSV op 14 januari 2025 (5-4 nederlaag). Toen scoorde hij twee keer. “Hij was toen zó verschrikkelijk goed. En ik heb slecht nieuws voor jullie: Erik ten Hag houdt hem goed in de gaten. Ik weet niet of ik dit mag zeggen.”

Noah Naujoks

Noah Naujoks
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2002)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Excelsior
21
7
2024/2025
Excelsior
27
6
2023/2024
Excelsior
23
0
2022/2023
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36
7
Twente
23
12
35
8
Groningen
23
0
31
9
Heerenveen
24
-2
31

Complete Stand

