De negende en laatste speelronde van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie staat vrijdagavond op het programma. Voor veel clubs kan er na het laatste fluitsignaal nog onduidelijkheid zijn. SC Cambuur en Jong PSV zorgen ervoor dat kanshebbers FC Dordrecht, Willem II, Roda JC en De Graafschap nog in onzekerheid verkeren.

Een ding is zeker: de uiteindelijke periodewinnaar wordt vrijdagavond niet bekend. Dat komt omdat SC Cambuur nog twee wedstrijden speelt, terwijl de andere kanshebbers Jong PSV, FC Dordrecht, Willem II, De Graafschap en Roda vanavond hun laatste duel gaan spelen.

Voor de laatste vier clubs zal vooral het play-offs-ticket op het spel staan. Welke ploeg zich verzekert van de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie, kan wél al bekend worden.

Even kort: de regelgeving met betrekking tot periodetitels

ADO Den Haag en SC Cambuur hebben al een periodetitel en een play-off-ticket op zak. Als Cambuur eerste wordt in de derde periode, schuift het ticket door naar de nummer twee . Als dat Jong PSV is, gaat het ticket door naar de nummer drie.

het ticket door naar de nummer . Als dat is, gaat het door naar de Jong PSV kan geen play-off-ticket winnen. Als zij de derde periode winnen, schuift het ticket door naar de eerstvolgende club die wél kan deelnemen.

Eindigt Jong PSV eerste en Cambuur tweede, dan vervalt het ticket voorlopig en wordt het aan het eind van het seizoen via de ranglijst extra toegewezen.

Het ‘makkelijke’ scenario: FC Dordrecht wint

Als koploper FC Dordrecht vrijdag wint van Jong PSV, pakt de ploeg van Dirk Kuyt direct het ticket voor de nacompetitie. Alleen Cambuur kan later nog inhalen, maar omdat zij al een periodetitel hebben, schuift het ticket automatisch door naar Dordrecht. De resultaten van Willem II, De Graafschap en Roda JC zijn dan niet meer van invloed.

Ingewikkelder scenario: Jong PSV wint

Als Jong PSV wint, wordt de situatie complexer. Zij kunnen het ticket zelf niet winnen, dus het schuift door naar Dordrecht of een van de andere kanshebbers, afhankelijk van de inhaalwedstrijden van Cambuur:

Komt Cambuur later boven Jong PSV in de stand, dan schuift het ticket door naar de eerstvolgende club die nog in aanmerking komt (Dordrecht, Willem II, De Graafschap of Roda JC).

Blijft Cambuur tweede achter Jong PSV, dan vervalt het ticket voorlopig en wordt het aan het eind van het seizoen via de ranglijst toegekend.

Hoe kan Willem II, De Graafschap of Roda JC het play-off-ticket winnen?

Willem II, De Graafschap en Roda JC hoeven zich maar op één ding te focussen: zelf winnen. Alleen dan maken ze nog een kleine kans op een play-off-ticket of periodewinst. Een gelijkspel tussen Jong PSV en FC Dordrecht zou voor hen het gunstigste zijn. Daarmee zou het over de twee ploegen kunnen stijgen. Mocht Cambuur er later nog overheen gaan, komt het play-off-ticket niet meer in gevaar.

Als Jong PSV wint, en later ook Willem II, De Graafschap of Roda JC, wordt het afwachten wat Cambuur doet in de inhaalwedstrijden.

Vrijdag wordt het dus een beslissende avond in de strijd om het derde play-off-ticket. FC Dordrecht, Willem II, De Graafschap en Roda JC hebben hun eigen lot in handen, maar SC Cambuur en de regels rond Jong PSV bepalen uiteindelijk wie zich voor de nacompetitie plaatst.

Wedstrijden:

TOP Oss-SC Cambuur

FC Den Bosch-Roda JC Kerkrade

FC Emmen-Willem II

Jong PSV-FC Dordrecht

MVV Maastricht-De Graafschap