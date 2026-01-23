Duel tussen SC Cambuur en FC Einhdoven afgelast vanwege weersomstandigheden

De wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond niet door. Het veld in het Kooi Stadion is door de weersomstandigheden onbespeelbaar.

Dat maakt de Keuken Kampioen Divisie vrijdagmiddag bekend: "Het duel tussen SC Cambuur en FC Eindhoven van vanavond is afgelast. Door de kou is een deel van het veld onbespeelbaar en niet door de keuring gekomen. Voor deze wedstrijd zal zo snel mogelijk een nieuwe datum worden bekendgemaakt"", valt er te lezen.

Het duel tussen SC Cambuur en FC Eindhoven is (voorlopig) het enige duel dat is afgelast. Er vinden in de Keuken Kampioen Divisie nog zes andere wedstrijden plaats, maar er zijn op dit moment geen signalen dat er elders ook niet gevoetbald gaat worden.

Het is voor Cambuur balen dat de wedstrijd niet doorgaat, want de ploeg van Henk de Jong is goed in vorm. Vorig weekend wist de club uit Leeuwarden nog te winnen op bezoek bij koploper ADO Den Haag.