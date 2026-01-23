Live voetbal

Duel tussen SC Cambuur en FC Einhdoven afgelast vanwege weersomstandigheden

Het Kooi Stadion van SC Cambuur
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 januari 2026, 14:01

De wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond niet door. Het veld in het Kooi Stadion is door de weersomstandigheden onbespeelbaar.

Dat maakt de Keuken Kampioen Divisie vrijdagmiddag bekend: "Het duel tussen SC Cambuur en FC Eindhoven van vanavond is afgelast. Door de kou is een deel van het veld onbespeelbaar en niet door de keuring gekomen. Voor deze wedstrijd zal zo snel mogelijk een nieuwe datum worden bekendgemaakt"", valt er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Het duel tussen SC Cambuur en FC Eindhoven is (voorlopig) het enige duel dat is afgelast. Er vinden in de Keuken Kampioen Divisie nog zes andere wedstrijden plaats, maar er zijn op dit moment geen signalen dat er elders ook niet gevoetbald gaat worden.

Het is voor Cambuur balen dat de wedstrijd niet doorgaat, want de ploeg van Henk de Jong is goed in vorm. Vorig weekend wist de club uit Leeuwarden nog te winnen op bezoek bij koploper ADO Den Haag.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cambuur viert een treffer tegen ADO Den Haag

Cambuur wint KKD-kraker in Den Haag en brengt spanning in titelstrijd terug

  • vr 16 januari, 22:01
  • 16 jan. 22:01
Noa Vahle

Noa Vahle hoopt enorm op goede relatie tussen Ibrahimovic en Van der Vaart jr. bij Ajax

  • di 13 januari, 09:17
  • 13 jan. 09:17
KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

  • wo 7 januari, 13:36
  • 7 jan. 13:36
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Cambuur - Eindhoven

SC Cambuur
20:00
FC Eindhoven
1,40
4,75
8,00
Vandaag om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
21
34
52
2
Cambuur
22
25
50
3
De Graafschap
22
7
37
4
Almere
22
12
35
5
Roda
22
6
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel